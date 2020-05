A cada quien lo que le toca - Por Horacio Cárdenas Zardoni

Uno de los defectos más graves de la administración pública como se lleva a cabo en México, es la idea de que cualquier persona puede desempeñar casi cualquier puesto, sin tener ninguna experiencia previa en ello, ni tampoco en haber recibido una formación escolarizada en ello.

A lo mejor todo esto tiene su origen en la visión que los mexicanos tenemos de nosotros mismos, de fuertes, de entrones, de no tenerle miedo a nada ni a nadie, que se traduce en la máxima de: tu nunca digas que no puedes, o más simple, nunca digas que no, que sobre todo tratándose de oportunidades de empleo, y más todavía de empleo en el gobierno, puede hacer la diferencia entre seguir siendo un humilde mortal, y entrar a formar parte del siempre envidiado grupo de los burócratas de buen nivel.

Desde hace muchos años algún analista definió el fenómeno con el nombre de “todólogo”, los mexicanos en efecto nos sentimos que somos buenos, o si no tanto así como buenos, que sí podemos enfrentar cualquier tarea que se nos asigne y que se nos pague por ella, por supuesto. Esta mentalidad se complementa perfectamente con aquella máxima, esta no exclusiva del pueblo mexicano, de que echando a perder se aprende, que puesto en términos más técnicos, equivale a la curva de aprendizaje, una que como la del coronavirus, se puede comportar de muchas maneras, pero rara vez como uno lo esperaría.

En nuestra opinión, esta clase de cosas no deberían ocurrir, porque efectivamente es mucho lo que se echa a perder mientras que la gente aprende, si es que realmente le interesa aprender y si es que alguna vez llega a dominar la totalidad de habilidades que demanda determinado puesto, y es que con eso de que muchos de quienes se hallan en esta situación, no están buscando una actividad para ganarse la vida, sino se hallan en lo que se llama una carrera política, la cual implica dos cosas, que debe ser siempre ascendente y que quedarse en un puesto equivale a ceder en sus aspiraciones de ser siempre más. Derivado de esto ¿Quién se ocupa de aprender lo de un puesto que les urge abandonar?

De esto se ha hablado mucho al paso de los sexenios, de gente que recibe el nombramiento de titular de alguna dependencia de la cual desconoce prácticamente todo, y de hecho se señala a la actual administración federal como la que más ha caído en esta práctica, habiendo sido el propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador quien saliera a atajar las críticas a sus subordinados con aquella frase ya famosa de que él prefiere 90% de lealtad y 10% de capacidad, que en nuestra opinión es una autorización tácita a toda la ineficiencia e incompetencia que pudiera ocurrir.

Pero si uno piensa que las cosas no pueden ponerse peor, siempre nos llevamos la sorpresa de que sí. En anteriores sexenios siempre se había dado la duplicación de funciones entre dependencias que en vez de trabajar coordinadamente o cada quien en lo suyo, desconfiaban unas de otras, el poder central, en vez de orientar quien debería hacer qué, por el contrario, alentaba esa duplicidad, así nadie podía concentrar demasiada información ni demasiado poder, pero lo que está ocurriendo en la actualidad rebasa todo precedente.

El sello de la actual administración ha sido poner no solo a personas leales, pero no las idóneas, a hacer un trabajo para el que no están preparadas, sino poner a dependencias enteras a hacer funciones que no le corresponden y para las cuales tampoco están capacitadas.

El caso más notorio es el de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la que se le han asignado funciones totalmente fuera de su esfera. Sí, tradicionalmente se ha asignado a los ingenieros de la Sedena la realización de obras de carácter estratégico, entre ellas gasoductos y oleoductos, ¿pero qué capacidad tienen para la construcción de un aeropuerto, además uno tan complicado por distintas razones, como lo es el de la Ciudad de México?, ninguna.

Luego se les ocurrió que había que construir sucursales del Banco del Bienestar, si no nos acordamos mal, cerca de mil doscientas en todo el país, obras que por el contrario, no deberían ameritar ningún conocimiento específico, salvo que fueran a tener una bóveda, son una caja de zapatos, y en la mayoría de los casos, anexa a otros edificios gubernamentales, no se necesitan ingenieros militares para hacer eso, es más, citando al presidente López Obrador, la misma gente del pueblo podría construir las sucursales de su banco, así como se les está dando dinero para que ellos hagan las mejoras en las escuelas y para que construyan lo que sea necesario en los planteles.

Ya luego pusieron a los médicos militares a administrar los recursos contra la pandemia, difícilmente la epidemiología es un área de especialidad o interés entre los médicos del Ejército, esas son cosas de médicos civiles, pero no, se los cargaron también, y la repartición de libros de texto gratuitos, y el cuidado de las fronteras, y ahora hasta la seguridad pública, todas cosas que no les corresponden.

Luego la semana pasada ocurrió un movimiento político, casi ideológico del que todavía no se conocen todas sus repercusiones. Al dirigente de Morena a nivel nacional Alfonso Ramírez Cuellar se le ocurrió la puntada de proponer que era necesario, para el gobierno, conocer la verdadera extensión de la riqueza de los ricos… y para el caso, de todos los mexicanos, verificando que sus propiedades y sus valores correspondieran con sus ingresos, esto con la finalidad de que se le cobren los impuestos que verdaderamente les correspondería pagar por lo que tienen. La idea dejó fríos a muchos, y todavía más cuando que para darle operatividad propuso que fuera el Inegi, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya sin Informática, la entidad que se hiciera cargo de esto.

La pregunta que surgió de inmediato, no en si se debe o no, que hasta el presidente tuvo que salir a decir que no era una buena idea, es ¿y qué capacidad tiene el Inegi de realizar auditorías, vamos, de hacer valuaciones de bienes inmuebles y propiedades muebles de las personas?, esas funciones, le corresponderían en todo caso, al Servicio de Administración Tributaria, o a la Fiscalía General de la República, y eso solo ante la presunción de existencia de algún delito. ¿Pero el Inegi?, pensemos quienes son los trabajadores del Inegi, los de base, los que realizan las visitas de los censos, se trata por lo general de personas de bajísima condición socioeconómica que se emplea por pocas semanas o meses, porque no pueden conseguir otro trabajo, ¿y a ellos los van a poner a conocer y a valuar lo que otros ciudadanos, menos, igual o más afortunados que ellos, han logrado acumular? ¿y cuánto les van a pagar por este trabajo de auditar a todo México… cada dos años? y bueno, un ejemplo más de que en este país cualquier persona puede hacer cualquier cosa, que no se necesita… mal o peor.

*Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila