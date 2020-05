De la pandemia administrativa 4T a las acciones de la sociedad - Por Fernando Hinterholzer Diestel

En los momentos más críticos de la pandemia en el país, el gobierno mexicano de la 4T anuncia la reactivación de la “normalidad económica”.

La administración de López Obrador ha informado sobre un sistema de tres etapas, como han hecho otros países afectados en el mundo; el tema crucial en México es que la famosa curva epidemiológica todavía está lejos de aplanarse, y los casos de contagios y decesos aumentan día con día, mientras la mediana burocracia morenista quiere mandar a millones de mexicanos a la normalidad con el gran riesgo de infectarse con el letal virus.

La preocupación de muchos mexicanos (por lo menos del 47% que no votaron por Morena) a medida que observamos la cada vez mayor estulticia y la mediocridad y retroceso administrativo del presidente y su gabinete de lambiscones, lamentamos cada vez más el daño que hicieron al país el 53% que sí sufragaron por la 4T, por apoyar, promover y votar a un político populista, destructivo y sin preparación para gobernar.

Ante tal situación, tenemos que preocuparnos y ocuparnos, para empezar a organizarnos como sociedad civil y de manera conjunta con partidos políticos podamos sacarlos del poder, primero en las elecciones del próximo año, después en la revocación de mandato del 2022 y por último en las elecciones presidenciales del 2024.

Los gobernadores del PRIAN-MC del norte y centro del país ya han creado un frente opositor para rechazar las medidas de López Obrador que están desbaratando la economía y seguridad de la nación.

Los mexicanos hemos aprendido con la historia que los gobiernos populistas no son más que un intento de instalar una autocracia al frente de una nación, con el fin de desembocar en una dictadura (aunque el presi López diga lo contrario).

Las experiencias de países latinoamericanos nos han demostrado en el pasado, con resultados desastrosos para los países que la han padecido y sus resultados. Ahí están los casos de Cuba, Venezuela (que era el país más rico de Latinoamérica), Nicaragua, Bolivia, Ecuador, donde los gobiernos dictatoriales redujeron sus economías a cenizas y empobrecieron a toda la población, eliminando a los pequeños y medianos empresarios, y creando una dependencia casi total de la población a las migajas que le da el gobierno.

La verdadera intención de los autócratas como los hermanos Castro, Chávez y Maduro, Ortega, Evo y otros, son en realidad la reelección automática, o el mandato vitalicio.

Por lo general, estos dictadorzuelos populistas aducen que sin su guía espiritual, los países se vienen abajo, pero tristemente la realidad es totalmente diferente.

La gran apuesta del gobierno de la 4T es un retorno a los tiempos pasados, o sea, la restauración del modelo populista de Echeverría y López Portillo que tanto daño le hicieron al país, de 1970 a 1982 llamada también “la docena trágica”.

Ya sabemos que en su gobierno se rechaza a los empresarios que participen en el sector energético, enorme menosprecio a los científicos y expertos, enorme “malinchismo” preferir lo hecho en México por encima de lo “venido de fuera”, rescate de la industria petrolera (un auténtico pozo sin fondo en el que se pierden sumas colosales de recursos públicos al tiempo que se les cierra el paso a quienes están dispuestos a arriesgar sus propios capitales en la exploración de nuevos yacimientos), violación indiscriminada del Estado de Derecho al desconocer de contratos ya celebrados, cancelación de proyectos previamente autorizados y debidamente validados por las autoridades competentes, en fin, todo parece un auténtico desmantelamiento de lo hecho por gobierno anteriores y creación de nuevas formas de hacer negocios e implementar políticas públicas.

Si revisamos las actuaciones del presi López, éste nunca en su larga carrera política ha aceptado la derrota, sin embargo, hoy día se enfrenta a la más rotunda e inapelable de todas: la situación nacional le muestra que su administración es un fracaso (disminución del PIB, bajas en las exportaciones, enorme desempleo, cierre de empresas) y es sólo el comienzo.

En tan sólo 15 meses de administración, la 4T se está derruyendo a pedazos, y como antes, López Obrador reacciona negativamente y no acepta que está equivocado, a pesar de que en esta ocasión se está llevando al país al precipicio por sus estulticias, ocurrencias y falsas ideologías.

El derrumbe de México hacia las profundidades del desempleo, la pobreza y los delitos patrimoniales no tendrá límites mientras siga López Obrador en la Presidencia con su negación de la debacle. El presidente está obnubilado y con el pasado estatista que fracasó también rotundamente, y urge que la Secretaría de Gobernación, o Ebrard o Monreal, le hagan salir de ese estado por el bien de los más pobres.

Como dije al principio de esta colaboración, en marzo de 2022 habrá una consulta de revocación de mandato organizada por el INE, y los mexicanos que nos oponemos a este gobierno necio, populista y con tintes de dictadura, deberemos organizarnos para echar para afuera al López Obrador.

Antes de eso, en junio del 2021 en el proceso electoral intermedio, los mexicanos que tenemos otro proyecto de país, tendremos la oportunidad de quitarle a Morena la mayoría en el la Cámara de Diputados.

López Obrador no ha sido demócrata, más bien es un viejo populista que se quedó en los años 70s durante el gobierno de Echeverría, es un estatista con complejo socialista. Si no ganaba no aceptaba los resultados de las elecciones, desconocía las elecciones si los resultados le eran adversos.

Desde que asumió la Presidencia comenzaron sus ataques a la democracia mexicana objetando y criticando al INE, después llegaron los recortes a su presupuesto, y siguió entonces contra de los consejeros electorales. “Con López Obrador como presidente la democracia se ha pervertido”, advierte Pablo Hiriart, e “Intentará por todos los medios hacerse del control del INE”. No debemos permitirlo.

ES CUÁNTO!

ADENDDUM: la frase de la semana es para el preciso López: “Los conservadores nos quieren mostrar contrarios al feminismo”, no gana ni para están pen… excusas, Segob y el Inmujeres le tienen que andar corrigiendo la plana.