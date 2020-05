Índice - Por Eduardo J. De La Peña

A partir de un mensaje que hizo circular en redes sociales el senador Armando Guadiana Tijerina, en el que --seguramente más con un sentimiento de anhelo y nostalgia que con un sustento real-- afirmó que pronto regresarían las corridas de toros a Coahuila, resurgió entre algunos políticos y periodistas la polémica sobre una eventual reforma que dejaría sin efectos esa prohibición a la fiesta brava.

Algunos diputados han dicho incluso que el tema sí entrará en fecha próxima a la agenda legislativa.

Si efectivamente así fuera, estaríamos entonces ante un acuerdo en las cúpulas para que se vuelvan a autorizar las corridas de toros, pues si se va a llevar el tema a tribuna nada más para refrendar la prohibición, se estaría entrando a un desgastante debate sin justificación alguna.

Las corridas de toros se prohibieron en Coahuila a partir del 2015 por una razón política, y no porque realmente se quisiera evitar el maltrato animal. Eso es bien sabido y a cualquiera que no conozca la historia le bastará leer la llamada Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para confirmar que tiene dedicatoria expresa.

Su afición a la tauromaquia, en donde además tiene actividad empresarial como ganadero, ha sido una de las divisas que identifican a Armando Guadiana; sus desavenencias políticas con quien era el gobernante en turno, causaron que se pusiera fin en Coahuila a una tradición arraigada en nuestra comunidad.

La fracción quince del artículo veinte de la referida Ley de Protección y Trato Digno prohíbe expresamente las corridas de toros, novillos, becerros o vaquillas y los rejoneos; el entrenamiento de animales para su utilización en este tipo de espectáculos, así como las tientas.

Si se abriera una discusión en el Congreso para revisar esa fracción, tendría entonces también que llevarse al debate el contenido de la fracción segunda del mismo artículo, que prohíbe las peleas de perros, o cualesquiera otros animales, pero exceptúa las peleas y el casteo de gallos.

Sí, las peleas de gallos resultaron intocables, con todo y las connotaciones que hay en esta actividad, en que los torneos son acompañados con cruce de apuestas, venta de alcohol, y en muchas ocasiones asistencia sin disimulos de miembros de bandas delictivas.

El texto del artículo veinte, además de sus diecisiete fracciones, incluye un párrafo final que indica: "Se excepcionan de las prohibiciones en el presente Artículo, los rodeos, carreras de caballos, charrería y las peleas y casteo de gallos".

¿Alguna duda de que esta ley llevaba dedicatoria?

La fracción quince además de las corridas, prohíbe las tientas de ganado bravo, un proceso de selección que se lleva generalmente en las ganaderías donde a toros de dos años se les evalúa midiendo su reacción al capote, su tipo de embestida. Eso permite tener una idea de su bravura y resistencia, ahí no hay castigo, no hay heridas, no hay sangre, no hay maltrato.

¿Sufre más un novillo en una tienta, o en una charreada o rodeo en que lo tiran, lo arrastran, y le dan toques eléctricos para que repare y trate de sacudirse al jinete?, lo mismo hacen también con potrancas en esos espectáculos.

Si abren el debate en el Congreso, insistimos, tendría que llevarse toda esta discusión a la tribuna.

Cabe la precisión personal, no se está proponiendo que prohíban rodeos, charreadas y peleas de gallos, el anhelo es que regresen las corridas de toros, pero no se ve que haya una voluntad real en ese sentido.

