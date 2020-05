A la cárcel, quienes atentan contra bienes del Seguro Social - Por Francisco Treviño Granados

DIRECTIVOS DE empresas mineras tuvieron acuerdo con el senador canadiense, Napoleón GÓMEZ URRUTIA, como “líder” del sindicato de Mineros y Metalúrgicos, para iniciar labores el día de ayer... NO SE hace mucho del rogar el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel MERY AYUP si usted le pide que le cante un bolero romántico. Lo hizo cuando fue candidato del PRI a la Presidencia Municipal allá en Torreón... TRIVIA: ¿Qué presidente norteamericano perdió un hijo en la primera guerra mundial y dos en la segunda?... LAS SIETE especies de aves que no pueden volar, son: El avestruz, el casuario, el ñandú, el pingüino emperador, la gallina y el kiwi... OJALÁ Y se diera una vuelta la Directora del Tecnológico Regional de Saltillo a los sanitarios, para que constate en el lamentable estado en que se encuentran. Pero de dónde procede, tampoco es recomendable... NOS ESCRIBEN: “En su reciente libro "Decisiones Difíciles", Felipe Calderón omitió una muy importante que lo ha seguido en toda su vida. Es la relacionada con el consejo, casi súplica, que le ha hecho su gente cercana: que ya se retire de su confidente de cabecera, el Johnnie Walker, porque es evidente el daño que le causa. No la ha atendido y quienes tratan de convencerlo lo ven muy complicado, ya aceptaron que es una misión imposible”. Miguel Ramírez... NI EN LOS tiempos que fungió como Delegado del IMSS en Coahuila, José Luis DÁVILA FLORES se habían suscitado tantos escándalos en esta institución. Actitudes aberrantes que dan vergüenza, y que debe de imponer autoridad el director general, Zoé ROBLEDO ABURTO, castigar a quienes así lo amerite la investigación que se haga... COAHUILA TIENE una estrategia de reactivación muy clara: MARS. Tenemos que enfocarnos a la inspección muy profesional y capacitada en distintos rubros, para que la gente regrese al turismo y al comercio. Entre más ordenados nos veamos, la gente recupera la confianza: Miguel RIQUELME. “Hasta ahorita no se ha marcado ninguna línea que nos haga pensar que nos puede rebasar –el Covid-19- con la reactivación económica”. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó la Reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 en La Laguna, donde dijo: “Está en nosotros que la reactivación económica sea exitosa y que el número de contagios sea el menor”... TIPOS DE MUJERES SEGÚN LOS INGENIEROS EN SISTEMAS. Mujer VIRUS: Cuando menos lo esperas, se instala en tu apartamento y va apoderándose de todos tus espacios. Si intentas desinstalarla, vas a perder muchas cosas; si no lo intentas, pierdes todo. Mujer SERVIDOR: Siempre está ocupada cuando la necesitas. Mujer WINDOWS: Sabes que tiene muchas fallas, pero no puedes vivir sin ella. Mujer MULTIMEDIA: Hace que todo parezca bonito. Mujer MOUSE: Funciona solamente cuando la arrastras…. HOY CUMPLEN AÑOS: César RODARTE ÁLVAREZ, Carmen BERUMEN CASTILLO, Antonio MORENO MARTÍNEZ, Edilberto MONTEMAYOR GARCÍA, y Porfirio GARCÍA GARCÍA -en Sierra Mojada... LA COORDINACIÓN General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, apoya a la población vulnerable del sector poniente de la ciudad con despensas, cubrebocas, gel antibacterial y cloro, entre otras acciones que se llevan a cabo por la pandemia del Covid-19. El coordinador de Extensión Universitaria, José María GONZÁLEZ LARA, expresó que en estos momentos es importante estar unidos y solidarizarse con las personas que más lo necesitan, recalcó que la Universidad tiene el compromiso de contribuir con la sociedad... SI USTED tiene entre 1 y 10 empleados posee una microempresa. Si tiene entre 11 y 50, es una pequeña empresa. Entre 50 y 100 es una mediana empresa y más de 100 ya es una empresa formal... QUIEN SABE Cómo va ya el estado de construcción de la Clínica-Hospital del IMSS allá en Acuña, que la administración del ex-presidente Peña NIETO, los engañó y les dejó tirado la construcción. No fueron los únicos en el país, quedaron más de 300 edificaciones a medio construir. Y quien pudiera responder de ello, ya se murió el ex secretario de Obras Publicas en esa administración, Gerardo RUIZ ESPARZA... ADMINISTRACIÓN FISCAL Coahuila prolongan sus horarios de atención. Dentro del Plan Estatal de Prevención y Control del Covid-19, el Gobierno del Estado a través de la Administración Fiscal General (AFG), restructuraron los horarios de atención en las Administraciones Locales de Recaudación (ALR) del Estado. Javier DÍAZ GONZÁLEZ, Administrador Fiscal del Estado, comentó que en la AFG a partir de este lunes 25 de mayo, los horarios de las ALR en todo el estado se prolongarán. “Desde este lunes las ALR del Estado estarán brindando su servicio de lunes a viernes, operando en un horario de las 09:00 a las 16:00 horas”, explicó DÍAZ GONZÁLEZ... UN MÉDICO Forense, al realizar la debida autopsia del cadáver del señor Kowalski, descubre que el tamaño de su miembro supera al record Guiness y decide guardarlo en un frasco con formol para mostrarlo en su clase de anatomía. Regresa a casa y le muestra el frasco a su esposa quien lanza un grito: ¡Virgen María, no es posible, Kowalski ha muerto!... EN LOS municipios chicos de Coahuila se viene batallando para hacerle frente al virus que nos azota, por la falta de servicios en los centros de salud, donde hay... ISLANDIA ES uno de los países preferidos por los espíritus; una encuesta realizada en 1989 reveló que el 41 por ciento de sus habitantes creen haber tenido contacto con el Más Allá... MÁS AGUA se esperaba allá por Piedras Negras y la Región Carbonífera. Y rayos y truenos por esta capital... EL HOMBRE descubrió el vidrio, e inventó la botella. La mujer descubrió el vidrio, e inventó el espejo. El Hombre inventó el dinero y descubrió el comercio. La mujer inventó el dinero y descubrió la tarjeta de crédito... DEFINICIONES INESCRUTABLES: CIGARRILLO: EL cigarrillo no es difícil de dejar, yo lo he hecho muchas veces... LA FRASE IRREVERENTE: Nadie sabe para quién trabaja y menos estando casado con ella... SABÍA USTED: Que la calabaza es originaria de la India... RESPUESTA A TRIVIA: Theodore Rossvelt... LA PREGUNTA INDISCRETA: ¿Tendrá repercusiones en Coahuila el asesinato del que fuera colaborador de Luis Videgaray, ultimado en un fraccionamiento en Morelos?... NOS leemos mañana en SALTILLO, S.A. que tenga usted SALUD y REVOLUCIÓN SOCIAL. Sonríe, Dios te ama.

franciscotrevinog@gmail.com

Facebook: @ftrevinogranadosg