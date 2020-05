Más claro ni el agua - Los políticos

QUIEN AYER dio una cátedra de razonamiento lógico orientado a la justicia y a la solidaridad social, fue nada menos que el gobernador MIGUEL RIQUELME, quien con pleno conocimiento de causa explicó, con lujo de detalles, el argumento para que se modifique, de una vez por todas, el Pacto Fiscal Federal.

NO SE trata, como algunos pretenden hacerlo parecer, de escamotearle recursos a las entidades con capacidades más limitadas para generar infraestructura, o bienes y servicios con valor agregado, se trata simple y llanamente de generar nuevas condiciones para que no se ahogue a los estados que ya están enfilados hacia el fortalecimiento de la economía, en general, no sólo a la propia, sino a la de todo el país; estados como Coahuila, pero también como Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, y otros.

EL LLAMADO que está planteando un grupo de gobernadores, así, sin etiquetas como bloque del noreste, u otras francamente injustificadas, es a un reordenamiento más justo de la distribución de recursos que se dispone desde el gobierno federal, al que únicamente se le está pidiendo que bajo una nueva coordinación le permita a los estados más desarrollados seguir creciendo, y quizá seguir solidarizándose con otras entidades, pero en una medida justa.

NI SIQUIERA, como lo planteó el gobernador RIQUELME, se pide el dinero a la Federación. Lo que se demanda es que las obras se realicen, aunque sea a cargo y con la supervisión del gobierno federal, pero que se hagan para que no se detenga el desarrollo económico y social de los estados que ya tienen en marcha proyectos concretos.

AHORA SÓLO falta que el presidente LÓPEZ OBRADOR asimile los argumentos y acepte el planteamiento, pero más claro, ni el agua.

RETUMBA EN COAHUILA

DESDE SU sede en Coahuila, la Asociación Nacional de Colegios Particulares “Justo Sierra”, que encabeza RODOLFO SILVA, hizo una enérgica protesta ante la determinación del gobernador de Puebla, MIGUEL BARBOSA, quien apenas hace un par de días se apropió y se adueñó de la estructura de las escuelas privadas en esa entidad.

PARA EL coahuilense, quien representa legalmente a 27 mil planteles particulares en el país, con una nómina de 400 mil millones de pesos, es sumamente grave una determinación como ésa, pues asegura que esto conforma el plan del presidente LÓPEZ OBRADOR, con el objetivo de apropiarse de todas las instituciones democráticas, formadoras de nuevos talentos, hombres y mujeres de bien.

CON ESTO, dice, se pretende que México deje de ser un país libre y busca que todos seamos sometidos a una dictadura donde sólo él tenga el poder.

ESO, SIN sumarle que el año que viene los libros de texto que se distribuirán por todo el país tendrán, en el tema de civismo, contenidos dedicados a pensar de manera socialista, lo que ya ha sido criticados por asociaciones de padres de familia a nivel nacional.

SE SALIÓ A TIEMPO

EL QUE anda muy molesto en contra de las recientes resoluciones y propuestas que integra Morena a nivel nacional, es JOSÉ LUIS LUNA, consejero municipal del PRD en Saltillo.

Y ES que reconoce que al interior de este partido, luego que ganaran las elecciones, de la noche a la mañana relegaron a los cuadros políticos que trabajaron desde las bases para promover el voto, y ahora los resultados se están viendo de manera muy negativa, con un gobierno que no sabe qué hacer y a dónde encaminar la toma de decisiones políticas que requiere la nación.

EL EX morenista admite que él fue parte de la organización, pero se dio cuenta a tiempo de las traiciones al pueblo y mejor se fue al PRD.

NO AVANZA

POR MÁS que se intente desarrollar programas de reactivación económica, el sector que nada más no avanza es el hotelero, pues aunque ya se han eliminado algunas restricciones, no hay manera de incentivar al turista para que se anime a viajar con el número de contagios en aumento.

ESTE SECTOR se quedó atrás del restaurantero por mucho, y por ello la reapertura de sus instalaciones será en un menor número a las programadas, ya que importantes cadenas no pudieron garantizar el pago de nóminas, ni tampoco el Seguro Social, y mucho menos los impuestos, ante la indolencia del gobierno de LÓPEZ OBRADOR, que se negó a apoyar a este sector con prórrogas para el pago de obligaciones fiscales.

ASÍ PUES, en pocos días se darán a concer números muy lamentables para este sector de la economía, que por más que lo intenta no logra despegar.

RESPETAR LAS REGLAS

EN MÁS de las actividades del gobernador MIGUEL RIQUELME, en Torreón estuvo presente en la reunión del Subcomité Regional de Salud, a fin de reforzar la estrategia de contención de los contagios, pues este municipio ahora se ubica como el epicentro de la pandemia del Covid-19 en Coahuila.

UNA DE las principales estrategias planteadas en este municipio y la zona metropolitana, consiste en realizar muestreos aleatorios entre la población de la Comarca Lagunera y aplicar pruebas del coronavirus.

CABE DESTACAR que dentro de la estrategia de reactivación económica, el gobernador pide la colaboración de los ayuntamientos, pues ya quedó atrás la fase restrictiva y ahora estamos en una etapa normativa, en la que la población debe entender que, como sociedad pensante, tenemos que respetar reglas para hacer las cosas que antes hacíamos de manera normal, respetando y cumpliendo con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, el cuidado de la sana distancia y el lavado constante de manos, entre otras.