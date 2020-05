El hubiera no existe - Por Guillermo Robles Ramírez

La palabra “hubiera” es un termino muy utilizado por los mexicanos, y en su mayor parte usado para lamentarse por no haber hecho lo correcto. Y más cuando alguien más te sugirió algo diferente a lo que uno pensaba hacer o antes de tomar una decisión, sin importar de qué fuera.

Cuando las cosas no suceden como lo planeado, o bien cuando las expectativas fueron diferentes a lo real, entonces es cuando cualquiera hace la exclamación típica: ¡chin…hubiera hecho esto o aquello…!, ¡hubiera escuchado a.…!

Frases o palabras muy arraigadas entre los mexicanos a tal grado que continuamos cometiendo los mismos errores. Pero nunca es tarde como para corregirlos aún y como mi papá me solía decir siempre, “el hubiera no existe”.

Lo mismo sucede con la pandemia del Covid-19, en donde fueron muchos los mandatarios de países que cometieron los mismos errores, no queriendo escuchar recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que ya nos venía advirtiendo a todas las naciones del mundo, desde hace 17 años atrás sobre la existencia del Covid-19, “…hoy un agente patógeno nuevo, perteneciente a la familia de los Coronavirus, no detectado antes en los seres humanos….”, lo anterior en abril de 2003, antes de recibir el nombre actual.

Si hace 17 años atrás, los líderes del mundo, “hubieran”, escuchado al día de hoy, ya se hubiera (nuevamente la palabra) contado con una vacuna, porque también la OMS, pidió la unión de las naciones para estudiar ese coronavirus desconocido y encontrar una vacuna, antes de que tuviera alguna otra mutación. Regresando a tiempos recientes cuando este coronavirus se le conoció con el nombre de Covid-19, y desde el año pasado cuando se empezó a perder el control en el mundo y arreciando en nuestro caso al presente año, volvemos a cometer el mismo error de siempre, es decir, no escuchar recomendaciones y anteponer la popularidad política antes que los intereses de una nación, fue el gran error de muchos mandatarios de países.

Si México “hubiera”, cerrado sus fronteras como lo hizo Argentina y Cuba, siendo este último un país considerado con mucho mayor pobreza y carencia por tener un régimen de gobierno comunista, ambos tienen menos ciudadanos infectados por el Covid-19.

La anterior medida “hubiera”, sido la mejor decisión e inteligente, que eso es demasiado pedir para López Obrador, en donde nuestro país, no “hubiera”, tenido que haber suspendido su economía con el cierre de muchos negocios comerciales, así como la pequeña, mediana y grandes industrias.

Como el “hubiera” no existe, así como el tampoco el no “hubieran”, votado por un Presidente de México, quiere y está iniciando a un régimen socialista, pero sí existe un presente en donde se puede corregir todos esos errores.

En esta ocasión en cuanto a Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís hace un llamado a los coahuilenses, así como a los alcaldes de las 38 cabeceras municipales de la entidad, a tener que aprender a tener disciplina en todas las disposiciones y recomendaciones por las autoridades de Salud estatal, así como las locales que hayan sido aprobadas por el cabildo de cada Ayuntamiento.

En pocas palabras, si queremos que Coahuila tenga una pronta recuperación en el rubro de la salud, y por ende en el resto de los sectores incluyendo el económico, está en sociedad y autoridades locales para tener que aprender a vivir con esta pandemia porque lo cierto es que seguirá siéndolo, hasta que se encuentre una vacuna que logre erradicarlo, pero la disciplina, limpieza y sentido de responsabilidad de cada uno de nosotros dependerá mucho para que los coahuilenses se logren levantar.

Hay que escuchar y acatar órdenes, así como recomendaciones para no tener que lamentar nuevamente arrepentidos porque no se hicieron las cosas correctamente, evitando así tener que escuchar nuevamente la palabra “hubiera”. No en vano el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, está dentro de los tres primeros gobernadores de México con mayor aceptación por las decisiones a tiempo y acertadas ante la pandemia del Coronavirus Covid-19.

(Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) www.intersip.org