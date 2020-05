La mala vibra que hundió las aspiraciones de Pimentel - Por Francisco Treviño Granados

QUISO SER Gobernador y buscó serlo, su carrera fue al revés. Nació en el municipio de San Pedro. Se graduó de Licenciado en Economía de la UAdeC. Estudio la especialidad en Sistemas Operativos Agrícolas en Belgrado, Yugoslavia en 1978; fue Director General de Programación y Presupuesto de la Secretaria de Gobernación (1989-1991). Es parte del curriculum de Óscar PIMENTEL GONZÁLEZ que luego de este y otros importantes cargos regresó a Coahuila para ser Presidente del PRI Estatal y Presidente Municipal de Saltillo. No pudo ser candidato a Gobernador, ya no podrá y fue la mala vibra quien lo llevó al ostracismo... TRIVIA: ¿En qué lugares de la Tierra puede haber una diferencia de 50 grados en menos de 24 horas?... A FAVOR de quien está el Secretario General de la Sección 38, profesor Xicoténcatl DE LA CRUZ, ahora con esta situación que se presenta a favor de los maestros para que no les sigan cobrando las cuotas médicas de recuperación y otros conceptos que de acuerdo con la Coalición de Maestros, falló a su favor la Suprema Corte de Justicia de la Nación…. UN SUJETO recibió una llamada telefónica. La voz era de una muchacha joven. ¿Te acuerdas de mí? -pregunta la muchacha. -Perdóname -dice el sujeto-. No te reconozco por la voz. ¿Quién eres? -Soy aquella chica que conociste en una fiesta. Después de conversar un poco me dijiste: ¡Eres de poca madre! Me invitaste a tu departamento y yo acepté. Entonces me dijiste otra vez. ¡Eres de poca madre! Al terminar me dijiste lo mismo. ¡Eres de poca madre! Y cuando nos despedimos me diste un beso y me dijiste: ¡Eres de poca madre! ¿Te acuerdas de mi? -Si, responde el sujeto con inquietud, ahora te recuerdo. -Pues bien, prosigue la muchacha. Quiero que sepas que a consecuencia de lo sucedido aquella noche estoy embarazada. Mi familia me va a matar y sé que tú no harás nada por ayudarme. En consecuencia he decidido suicidarme…¿No te digo?, exclama jubiloso el individuo; ¡eres de poca madre!... HOY CUMPLEN AÑOS: Patricio VELOZ PACHICANO, José Antonio JUARISTI SEPTIEN -en Monclova-, Minerva CASTILLO DE GARZA -en Acuña-, Gabriel AGUILLÓN ROSALES, Ana Lilia SANTOS GUERRERO, Rubén TREJO GARCÍA -en Progreso-. Guillermo RUIZ GUERRA -en Piedras Negras-, y Juan De Dios ORTÍZ MOYEDA... DE ACUERDO con la Agencia Gallup, 2 de cada 14 estadounidenses no pueden localizar su país en un globo terráqueo... SE IGNORA el paradero de Sigfrido MACIAS, quien había sido nombrado como coordinador de campaña en las diputaciones locales. Ahora que algunos piensan que se pondría al frente de su restaurante-bar “Cantares” allá en Torreón de donde es originario... A AQUELLA dama le decían "La semáforo”, porque después de las 12 de la noche nadie la respetaba... LOS DIPUTADOS locales deberían hacer un estudio sobre el número de regidores y síndicos que existe en los municipios de Ramos Arizpe, Saltillo, Monclova, Sabinas, Allende, Piedras Negras, Francisco I. Madero, San Pedro, entre otros, porque es muy elevado el número de estos y representan una carga para los erarios municipales, y sabe qué no sirven para nada... PARA REDUCIR la presión o el estrés leve que a veces nos aqueja, respire profundamente varias veces, se relajan así los músculos del pecho que se contraen cuando surge esta tensión... MUY DESCUIDADAS tiene las carreteras el Gobierno Federal, les falta señalamientos y buen estado. La carretera a Torreón es un peligro, no hay semana que no sucedan accidentes fatales... DEFINICIONES INESCRUTABLES. DESTINO: Aquello que nos sucede mientras nosotros tenemos otros planes... LA FRASE IRREVERENTE: Las leyes son el alcohol en que se conservan las sociedades... SABÍA USTED: Que los gatos no pueden detectar el sabor dulce de los alimentos... RESPUESTA A TRIVIA: En los desiertos... LA PREGUNTA INDISCRETA: ¿Algún día le pondrá mano la Federación a la carretera Monterrey-Saltillo, una de las más transitadas y más peligrosas del país?... Y NOS leemos mañana. Que tenga usted SALUD y REVOLUCIÓN SOCIAL. Sonríe, Dios te Ama.

