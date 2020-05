Todos somos vigilados, otra normalidad más - Por Manuel Fragoso Álvarez

El joven obrero pide permiso de ir al baño, llega, enciende un cigarrillo y se recarga en el lavabo, pero de pronto se enciende una inmensa pantalla y es su jefe, que lo increpa por estar fumando en horas de trabajo, la película es Tiempos modernos (largometraje de 1936 escrito y dirigido, por Charles Chaplin). La novela de culto 1984 (Nineteen Eighty-Four) es una novela de ficción distópica, escrita por George Orwell entre 1947 y 1948 y publicada el 8 de junio de 1949. La novela popularizó los conceptos del omnipresente y vigilante Gran Hermano o Big Brother.

Como podemos ver, la idea de saber lo que el ciudadano común hace, cómo, dónde, con quién y a qué horas, es un viejo sueño que todos los gobiernos (u otras entidades) desean tener en sus garras, perdón, en sus manos. Así, se inventan el rollo de “seguridad nacional” para poder espiar todo aquello que no es afín a sus aviesos fines y disponen de cientos de miles de dólares y otras monedas para comprar los mejores sistemas espías de última generación tecnológica que el dinero puede comprar y que va directo a las agencias que son creadas exprofeso.

En nuestro estado, el gober, anunció la compra de 1,100 cámaras de vigilancia que se instalarán 500 en Saltillo y las otras 500 en Torreón, en esta primera fase de un programa piloto. Dichas cámaras cuentan con la tecnología para el reconocimiento facial por medio de inteligencia artificial con la finalidad de prevenir crímenes. Pero ya ven la gente como es de desconfiada y ahora un grupo de ciudadanos interpusieron un amparo en contra de la instalación de estas cámaras, pues mencionan que éstas “violan los derechos humanos de las personas que caminan todos los días por las calles del estado” y sobre todo por el uso, sin permiso, de una base de datos nacional. (Punto aparte; en Inglaterra, que también usa este sistema de identificación, el 80% de los casos analizados, han dado un falso positivo, poniendo en duda la eficacia de dicho sistema). El amparo será solicitado a la Suprema Corte de Justicia (SCJN). Respecto al reconocimiento facial el programa tendría acceso a bases de datos de Plataforma México e inclusive hasta la del INE para poder identificar, y aquí es donde surge la controversia. ¿Haría falta esto, si ya somos vigilados por otras instancias?.

Desde hace años somos vigilados, en el país del norte el analista tecnológico ex, CIA y NSA, Edward Joseph Snowden, puso en jaque a su gobierno provocando un escándalo, al revelar las técnicas ilegales de captación masiva de datos de la NSA. En menos de ocho días Snowden se convirtió en la persona más buscada, por el gobierno de su país.

“Ahora todos somos vigilados y nos abstenemos de expresar ciertas opiniones o afiliarse a un movimiento político determinado. Y esto limita la libertad de las personas”.

Esto es una llamada de atención hacia nuestra apatía, a nuestra inmovilidad y valemadrismo ante el hecho de que somos vigilados a través de Facebook, Twitter, Gmail, WhatsApp, los GPS de nuestros celulares, tarjetas de crédito y esto es a nivel mundial, somos rastreados y espiados vilmente, sin ningún impedimento, protesta o resistencia por parte nuestra. Con toda esa información que estamos generando a cada momento, les estamos obsequiando un diario automático y detallado de nuestras necesidades y vida diaria, mismas que serán utilizados con aviesos fines y control social. ¿Quieres buscadores y cuentas de correo gratuitos, hablar con tus amigos, enviar todo tipo de cosas sin soltar un peso? Te lo dan, pero vas a tener que pagar. ¿Cómo? Cediéndoles tu vida…

Aunque pensemos que no somos “sujetos de importancia” para la “seguridad nacional”, no importa, finalmente solo somos algoritmos, no personas, nuestro perfil es automático y existe, es nuestro historial y todos los movimientos que realicemos se convertirán, en algún momento, en nuestros antecedentes. Correos “gratuitos”, aplicaciones que “bajamos” o las cookies que “activamos”, sin leer, para autorizar el uso de nuestra información. Todo se los damos en bandeja de plata, el problema es que esta información nos hace vulnerables.

Un equipo de investigación puso al descubierto -con datos fiables-, cómo las empresas -y no sólo las de telefonía- nos controlan, y saben todo acerca de nosotros: “Sabemos lo que te gusta, si trabajas y dónde, a que sitios te gusta viajar, si tienes pareja, cómo se llama, si te va mal con ella, si te va mal en los estudios, qué tipo de comida te gusta. Sabemos todo acerca de ti”. Y es verdad. Ahora nuestros datos son una de las mercancías más preciadas. “Tu seguro quiere saber qué posibilidades tienes de enfermar. Tu banco quiere saber qué probabilidades tienes de no pagar la hipoteca. Las marcas quieren conocer tus hábitos de consumo: qué comes, cómo vistes, qué te gusta. Hay un mercado gigante de venta de datos, y no solo de tipo digital”.

Poco se sabe acerca de estos temas y lo peor, a nosotros no nos importa demasiado, sabemos que estamos indefensos ante la vigilancia ilegal de estos organismos, ya que cualquiera de ellos, puede interceptar nuestro teléfono, leer nuestro e-mail y averiguar en qué sitios webs entramos, qué compramos o qué deseamos comprar, pero sencillamente no le damos importancia. ¿Qué se podría hacer para detener esto? No somos ermitaños, ¿Podríamos vivir sin toda esta tecnología y comunicación a la que nos acostumbraron?.