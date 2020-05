¡Aqui, Laguna!

¡Al filo de la navaja…! al arribar a esta semana que inicia el período de tiempo, que expertos en la conducción de la pandemia en el país fijan como el que habrá de registrar la más alta incidencia de contagios masivos y con ello, el tsunami que puede provocar el colapso de la capacidad sanitaria para la atención de enfermos en esta etapa crítica que requieran cuidados y respirador específico, –situación que ya se empieza a presentar en los centros hospitalarios de la capital del país–, y con ello los episodios que escenifican en las afueras de tales instalaciones donde se agolpan los familiares de los ahí albergados, condición que guardada la proporción se ha vivido específicamente en Monclova, epicentro de lo peor de esta pandemia en Coahuila, por tal razón, interesante, al menos así puede calificarse la acción emprendida por el licenciado Hugo Morales y de la cual dio difusión ayer domingo más allá de las 17.00 horas, donde informa a la población haber interpuesto una acción de inconstitucionalidad, en contra de algunos apartados contenidos en el Decreto que el Ejecutivo de Coahuila, ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solis, emitiera el pasado 22 de abril del año en curso, mediante el cual fortalece las medidas de prevención que obliga a los coahuilenses, y quienes habiten este territorio a portar cubrebocas, guardar confinamiento y salir de casa solo al cumplimiento de actividades laborales fijadas como esenciales, emergencias médicas, y otras pocas mas, so pena de hacerse acreedores a sanciones económicas en caso de reincidencia. Pero al parecer en este cuerpo de restricciones que tienen como base el cuidado de la vida, no solo la propia, sino de quien pudiera infringirlas, de los que por acción o circunstancia pudiera tener contacto, de resultar contagiado o ser portador del Coronavirus, resulta ser la operación de los filtros sanitarios ubicados a lo largo y ancho del Estado, y en donde detractores ven en su implementación, violación a derechos constitucionales, como es el de libre tránsito. La demanda interpuesta por el titular de la CDHEC, es de carácter urgente y emplaza al Tribunal que habrá de definir la justeza o no de tal causa, para el día 6 de mayo a las 23.59 horas... bien por el Ombusdman por tan rigurosa,postura en la vigilancia del orden legal, solo que extraña, que un Decreto emitido hace ya 13 días, apenas se dé por enterado y realice tal demanda. En fin, veremos que sucede… y de demandas hablando, ahí están, durmiendo el sueño de los justos, los miles y miles de juicios que tienen como demandante al Infonavit, interpuestos ante juzgados que forman parte de la estructura del Poder Judicial de Coahuila, nada menos que por los apoderados jurídicos de esa institución, cuyo esbozo se puede conocer en los contenidos en ejemplares del Periódico Oficial del Estado, donde aparecen los nombres y las firmas de los juzgadores y secretarios que los admitieron, y que hoy, estén en entredicho, en suspenso, y hasta un Magistrado resultara virtualmente defenestrado por ello, pues no ha habido resolución jurídica definitiva, que haga saber no solo a la opinión pública, sino a los afectados, que son miles, dónde quedó la bolita, y quiénes fueron los vivillos que salieron ganando con estas acciones y de quiénes son hoy las miles y miles de casas, que con todo y que sean de “interés social” suman los fallidos patrimonios de sus familias, y sin contar el daño registrado al patrimonio nacional. El tiempo transcurrido y las excusas, son muchas y mucho también lo que hoy se espera de quien preside el órgano judicial máximo en el Estado, ese chico maravilla que nos ha resultado el licenciado Miguel Mery Ayup… Pues nada, que los tiempos que corren suscitan ya inesperados hechos, como lo que la virtual resurrección de quienes hoy por hoy conforman la oposición política partidista en el seno del Poder Legislativo, levantándose del aplastamiento numérico y con ello, del yugo que al menos en la Cámara Baja les impone Morena y sus aliados, cuando identificaron una amenaza común; la invasión de sus facultades en materia hacendaria, que le son exclusivas a la fecha, por parte del Poder Ejecutivo, que tuvo que recular en su intención por ahora de poder disponer a su arbitrio de una tajada grande del presupuesto federal, tema que hace recordar, pero bien guardadas las proporciones, a la famosa “Partida Secreta”, que gozaron a discreción los Presidentes de este país y que en ese entonces les bastaba y cuya denuncia y el rechazo de la misma le rindiera tanta cosecha política a Andrés Manuel López Obrador... Versiones de que el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solis estará por estas tierras, para encabezar de nueva cuenta una reunión del Sub Comité que atiende la contingencia del Covid-19 en la zona lagunera y los alcaldes de los municipios que la integran. El Gobernador de Coahuila, demuestra con hechos, no rehuye dificultades, no presenta excusas y con ello está a la altura que la circunstancias que hoy se enfrentan ante un fenómeno biológico, epidémico que ha puesto a prueba todo y a todos lo que habíamos vivido en comunidad, de ahí que tenga con que pedir a los alcaldes lo propio, pues alguno, quizás por falta de experiencia, de recursos intelectuales, humanos y económicos tiene limitaciones, y otro, bien conocido ya por estas tierras, solo cuenta con tonto orgullo, según dicen sus cercanos, pues “a él,nadie lo manda..” que revela un infantilismo incomprensible, cuando no pen..dejez total… Y la sociedad civil, ese invertebrado gaseoso, da muestras en la comarca, de que “existe”, y se expresa en pequeños actos cotidianos de solidaridad entre quienes menos tienen para seguir en confinamiento, y en espera de que como todo, todo pase y logremos todos juntos y con vida, superar la dura prueba por la que ahora transitamos ¡Suerte!.