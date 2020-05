En Durango esta semana se reúne la alianza de gobernadores norteños; México observa

LO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR. Barrera Fuentes Federico. Diplomático, Periodista. Nació en Saltillo el 25 de abril de 1913. Estudió la Primaria en la capital coahuilense. Cursó Secundaria y Preparatoria en el Ateneo Fuente. Su trabajo periodístico se remonta a 1928 como consta en el Diario del Norte y en las Revistas “Minerva”, “Alma De Juventud”, y “El Ateneo”. En 1929 trabajó en el informativo de la Ciudad de México y en 1930 como editorialista y Director fundador del periódico ABC. Director de noticiarios del Canal 13. Asesor de la Compañía Dina. Se le designó Decano de los Periodistas de México y por este motivo se colocó una placa en la sala de prensa de la Cámara de Diputados. En 1992, se hizo merecedor al Premio Nacional de Periodismo. En 1968, fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario en Filipinas, Guatemala, Colombia, e Islas Barbados. Los gobiernos de estos países lo distinguieron con condecoraciones que forman una colección cuyo centro destaca la Presea Saltillo, otorgada por el Ayuntamiento de la capital del Estado. Colaborador de la Revista ¡Siempre! Se dedicó a la investigación de la Revolución Mexicana. El 8 de junio de 1998, el Gobierno de Coahuila impuso su nombre a una nueva sala de prensa, en las instalaciones de la sede del Ejecutivo. Igualmente a la Sala de Prensa del Congreso de la Unión (2001). Falleció el 28 de febrero de 2004 en la Ciudad de México. En febrero de 2011, se develó un busto en su honor en la Casa Coahuila, en la Ciudad de México... En 1994, se decidió que las letras CH y LL, ya no eran bienvenidas en nuestro ALFABETO...

MI NOVIO REGIOMONTANO ME ENVIÓ AYER SU FOTOGRAFÍA. -¿Y SALIÓ GUAPO? NO LO SÉ. TODAVÍA NO MANDÓ REVELAR EL NEGATIVO

YA NO apareció en su programa de Radio a las 07:00 AM. Ciro GÓMEZ LEYVA lo dejó de hacer desde el pasado jueves y viernes. El miércoles le había enfocado las baterías a la Secretaria del Trabajo, Luisa María ALCALDE, quien había dado a conocer en “La Mañanera” cuatro empresas que no manejaban productos esenciales y que estaban abiertas. El jurídico de una de ellas, la desmintió públicamente y apenas se iba iniciar la investigación del ¿por qué? Y este comunicador ya no se presentó a laborar. ¿Por qué?... LA MADRE: Nuestros pobres vecinitos no tienen padre, ni madre, ni abuelita. ¿Quieres que le regale algo? -El NIÑO: Sí. Regalales a abuelita... LA DELEGADA especial para la Sección 5 del SNTE, profesora Sonia RINCÓN CHANONA entregó a nombre del dirigente nacional del Magisterio, Alfonso Cepeda SALAS, insumos para la clínica del ISSSTE, que fue recibido por el encargado del despacho Álvaro Jaime OBREGÓN FLORES, y puso a disposición 247 propiedades e instalaciones de usos múltiples y otros espacios para uso hospitalario emergentes en caso de que así se requiera... FRASE: “La envidia es el más mezquino de los vicios, se arrastra por el suelo como serpiente”. (PUBLIO NASON OVIDIO. Poeta Latino)...

CUANDO TE INVADA LA SOLEDAD Y LA MELANCOLÍA, MIRA AL CIELO, AHÍ ENCONTRARAS LA RESPUESTA A TU TRISTEZA

ORGULLO DE COAHUILA. Coreógrafo. Nació en Monclova en 1930. Su segundo apellido es González, siendo Canelo un apodo. Participó en los 50 en el Movimiento Renovador de la Danza Moderna Mexicana. Realizó escenografías para el Ballet “El Paraíso de los Ahogados”. Fue bailarín, coreógrafo y escenógrafo del Ballet Nacional de Guillermo Bravo. En 1966 fundó con Gladiola Orozco, el Ballet Independiente. Becado por la fundación Ford para estudiar en Nueva York. En 1979 fundó la compañía de Danza Raúl Flores Canelo; es autor de coreografías: La Espera, Jaculatoria, Queda el Viento, Tres Fantasías Sexuales, y un prólogo. Murió en la Ciudad de México en 1992. En el Cenart, un teatro lleva su nombre. En el décimo aniversario de su fallecimiento, el Gobierno de Coahuila le rindió un homenaje. El teatro de la Ciudad de Monclova, lleva su nombre... DURANTE LA primera guerra mundial, el castigo para el homosexualismo en la Armada Francesa era la ejecución. En la actualidad, Francia tiene algunos batallones con gays y lesbianas en sus filas. El arroz integral contiene tres veces más fibra que el arroz blanco... ESTÁ ESPERANDO el ex alcalde de Torreón, Carlos ROMÁN CEPEDA que el partido MORENA lo postule como candidato a diputado local. Al parecer tuvo discrepancias en el P.E.I al igual que otro ex alcalde Heriberto RAMOS SALAS. Y Manlio GÓMEZ URANGA, mejor se fue de este mundo para no ser testigo de esta “capirotada política” en el municipio más importante de Coahuila, en donde andan todos contra todos… DICEN QUE alguien le preguntó al diputado local “hablantín”, Marcelo Torres Cofiño, como se escribe bala y le respondieron así como suena. Y puso ¡Pum!...

UNA MUJER DEBE AGRADECERLE A DIOS QUE SU ESPOSO TENGA FALTAS. UN ESPOSO SIN FALTAS ES UN PELIGROSO OBSERVADOR

EN ESTA SEMANA se reunirán los gobernadores de la Alianza Norteña, en esta ocasión será en Durango en donde gobierna José ROSAS AISPURO. Luego irán a Michoacán a la tierra de Silvano Aureoles, que también forma parte de esta alianza... EN 1979, el moderno deporte del Salto Bungee nació cuando en la Universidad de Oxford decenas de alumnos se ataron los tobillos con unas cuerdas elásticas y se lanzaron del puente Golden Gate... HOY CUMPLEN AÑOS: Jaime GUEVARA VILLANUEVA, Félix MADRAZO DÁVILA, Angélica LEDEZMA MESTA, José Luis FLORES SILLER, Roberto ARCOS CASTRO, y Óscar LÓPEZ HERNÁNDEZ... EL ANCIANO llegó al infierno y vio a su ex condiscípulo suyo con una despampanante rubia sentada en sus rodillas. ¡Ah, caray! -exclamó el recién llegado- ¿Así pagas los pecados que cometiste en la Tierra? -¡Que va! -suspiró el carcamal! -Yo soy el castigo de esta señorita... AL FINALIZAR su administración como Gobernador de Tamaulipas, Tomas YARRINGTON y dejar a Eugenio HERNÁNDEZ “su amiguito” como sucesor. Se fue a radicar a Tampico, en donde adquirió una radiodifusora, otra en Matamoros, Reynosa, Cd. Victoria y Nuevo Laredo. Se pensaba proteger con estos medios, de nada le sirvió... FRASE: “Trata al buen vino como a la mujer, con delicadeza, sin golpearla, y cuando bebas, dedícale algunas palabras agradables, hasta los vinos aprecian esto”. (ALEJANDRO DUMAS. Novelista Francés)...

DON GENEROSO VA POR LA CALLE Y SE LE ATRAVIESA UN LIMOSNERO. ¿NO ME DA TRES PESOS? COMO NO M´IJO: PESO PLUMA, PESO WELTER Y PESO GALLO. Y SI QUIERE LE DOY OTROS DOS

SIGUEN BATALLANDO en Monclova los abogados que se dedican a litigar en el medio laboral. El Foro de Abogados ya presentó una queja para que se reactiven los tribunales y se acepten las demandas presentadas... EL GALLEGO. Un gallego pasea por los pasillos de la tienda con su carrito y anda busque y busque lo que le encargó la Pepa. Harto y cansado de no encontrarlo le pregunta a un empleado. ¿En qué piso encuentro la lata de caldo gallego?… -El gallego se le queda viendo y le pregunta: ¿Es usted gallego? -El tipo visiblemente le responde. -Pues efectivamente sí soy gallego. Pero dime una cosa, si te hubiera preguntado por pasta italiana. ¿Me habrías preguntado si soy italiano?. O si hubiera preguntado por salchichas alemanas, ¿me hubieras preguntado si soy alemán? O si te hubiera preguntado por un hot-dog koster. ¿Tengo cara de judío? O si te pregunto por enchiladas, ¿me habrías preguntado si soy mexicano? ¿Eh? ¿Lo habrías preguntado? ¿Eh? ¿Eh? -El empleado respondió con calma. -No pues no. -¿Y qué tal si te pido Whiskey escoses? ¿Me habrías preguntado si soy escoses? ¿Eh? -Pues no, seguramente no. -Terriblemente indignado el tipo le grita: Pues ahora dime pedazo de imbécil, ¿Por qué carajos si te pido caldo gallego me tienes que preguntar si soy gallego? -Pues porque está usted en un Office Depot... SE HA fijado usted que los billetes que circulan en moneda nacional los nuevos de 500 pesos y de 200 pesos están firmados por: “Junta de Gobierno, y el Cajero Principal, con una firma ilegible...

UNO NO TIENE DERECHO DE TRAICIONAR NI SIQUIERA A UN TRAIDOR. LOS TRAIDORES DEBEN SER COMBATIDOS, NO TRAICIONADOS

SALIO INFECTADO Miguel Ángel OSORIO CHONG y lo anuncio en su cuenta de twitter, y casi nadie lo compadeció, solo Claudia RUIZ MASSIEU cuya actuación política ha sido nula, le mandó sus mejores deseos de recuperación. Al fin se dio cuenta de que dejó una triste herencia como Secretario de Gobernación y que se empecinó en ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República, hubiera estado peor que José Antonio MEADE. En mala hora lo pusieron como Coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Senadores... MENSAJE: Querido Dios: Hasta ahora mi día fue bueno. No estuve chismeando. No perdí la paciencia. No fui codiciosa, sarcástica, malhumorada, ni irónica. No reclamé. No maldije. No grité. No comí chocolate, tampoco use mi tarjeta de crédito. Pero pido tu protección Señor. Porque estoy por levantarme de la cama en cualquier momento. Amen... YA HAY hambre en México, son muchos quienes deambulan por las calles por falta de alimentos. Gentes de la tercera edad y niños que piden para “un taco” hay falta de trabajo y apoyos para esta gente, los obreros lo están ya resintiendo en estos momentos... LA GIRA más productiva de la historia la realizó Michael Jackson en 1986 ya que recorrió todo el mundo ganando 125 millones de dólares... FRASE: “El niño conoce instintivamente a su amigo y a su enemigo”. (WALTER SCOTT. Escritor Escoces)...

RESPUESTA LÓGICA, LA DE AQUELLA SOLTERONA QUE LE DIO UNA BOFETADA A UN SEÑOR QUE LE PREGUNTÓ CÓMO HABÍA PASADO LA NOCHE

MUY DIFÍCIL se avecinan las campañas de los candidatos a diputados locales tanto de mayoría relativa, como de representación proporcional. No llegaran al ánimo del electorado luego de que pase esta pandemia que azota al planeta. La Tierra se defiende de todo lo que le hacemos. El mar lleno de bolsas de plástico, de basura de toneladas de radiactivos, que tiran las fábricas. La brutal contaminación del aire, la terrible caza de animales, el gran desperdicio de agua en el mundo. El planeta no lo está cobrando todo. Las tecnologías avanzan cada día más modernas, pero ninguna de ellas es para cuidar la tierra, y purificar el aire... ÉTICA MÉDICA. Un médico se encontraba sentado en la silla de su consultorio después de tener sexo con su paciente pensando en lo que habían hecho, su conciencia le repetía. Pero como hice eso, ¡que vergüenza! ¡Perdí toda ética profesional! ¡Dios Mío! ¿Qué hago? Después de un rato de estar culpándose por sus actos, observó que sobre su hombro derecho aparece un diablito que le dice: Escúchame, hay una cantidad exagerada de médicos que tiene sexo con sus pacientes. ¿Qué te crees que eres el único que lo ha hecho?. Hazme caso, es de lo más natural del mundo. Todos los médicos tarde o temprano lo hacen. Quédate tranquilo, al fin lo disfrutaste, ¿o no? -El médico convencido le contesta: -Tienes razón, yo no hice nada malo, simplemente me dejé llevar por el placer. Al terminar de decir eso, en su otro hombro aparece un angelito y le replica al oído: Yo nada más tengo algo importante que decirte: Acuérdate que eres Veterinario. !VE-TE-RI-NA-RIO pendejo!... SIN DUDA la empresa que le fue bien con esta crisis que azota del virus es a la empresa fabricante de los LAYSON, que volaron en todas las tiendas. Ahorita son difíciles de conseguir para matar los microbios y los gérmenes...

HAY TRES COSAS QUE NO REGRESAN; EL PASADO, LA OPORTUNIDAD NO TOMADA, Y LA PALABRA HABLADA

DE ACUERDO con la revista FORBES de México. Carlos SLIM tenía una fortuna en 2019 de 64 mil millones de dólares. Para el actual 2020, tiene 52 mil millones de dólares. Ricardo SALINAS PLIEGO en 2019 contaba con; 11 mil 100 millones de dólares, en 2020 cuenta con 11 mil 700 millones de dólares. German Larrea, en el 2019 tenia; 13 mil 300 millones de dólares. En 2020 cuenta con 11 mil millones de dólares. Alberto Bailleres en 2019 contaba con 7 mil 400 millones de dólares, en 2020 tiene 6 mil 400 millones de dólares... BENJAMÍN FRANKLIN no solamente inventó el pararrayos y los lentes bifocales. También fue el primero en descubrir el ácido sulfúrico. La Clinofobia es el miedo de ir a la cama para dormir, ya que los que la padecen, creen que si se acuestan ya jamás podrán despertarse y morirán... YA LA gente no aguanta y sobre todo los niños y adolescentes, difícilmente harán caso de permanecer más tiempo encerrados... FRASE: “Yo no conozco al pueblo; cambia en un día. Derrocha pródigamente lo mismo su odio que su amor”.(VOLTAIRE. Filósofo Francés)... Y NOS leemos mañana en SALTILLO, S.A. Que tenga un buen inicio de semana con SALUD y REVOLUCIÓN SOCIAL. Sonríe, Dios te Ama.

franciscotrevinog@gmail.com

Facebook: @ftrevinogranadosg