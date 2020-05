Ese apoyo que se ve, no sirve

La coloquial frase beisbolera, de que alguien ni picha, ni cacha ni deja batear, podría utilizarse para describir la respuesta que ha tenido la administración pública federal para la atención a las crecientes y cada vez más desesperadas exigencias de apoyo para las pequeñas y micro empresas.

El último incidente, ya que difícilmente se le puede calificar como malentendido o como roce sin importancia, es el relacionado con la respuesta que dio el propio presidente Andrés Manuel López Obrador a la propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, de destinar recursos para el otorgamiento de créditos para apoyar a estas unidades productivas para que estén en condiciones de sortear lo más delicado de la crisis económica asociada a la pandemia de coronavirus. Algo dijo el presidente de que no le gustaba el modito del BID, pero más nos sospechamos que lo que no le gustó fue la intervención del Consejo Coordinador Empresarial, organismo al que el mandatario le tiene especial ojeriza por considerarlo conservador, neoliberal, fifí, corrupto y cuantas cosas más.

Que a lo mejor sí, entre el CCE y el Banco Interamericano lo que debieron haber hecho es comunicar al gobierno federal cuales eran los tratos que estaban haciendo, para que a aquel no lo tomaran desprevenido, pero además para que se pudiera articular una de las cuestiones más relevantes en este momento particular de la realidad nacional, una demostración ante todos los actores sociales de que no hay rompimiento entre la presidencia de la República, entre el grupo político e ideológico en el poder, y la indispensable planta productiva nacional. Momentos ha habido muchos y la mayoría se han desperdiciado, este era especial para dejarle claro a todos los que tienen dudas, de que a la hora de las crisis, los mexicanos somos capaces de trabajar hombro con hombro, parejos.

Luego del desconcierto inicial hubo la oportunidad de una rectificación, ya con la cabeza más fría, cuando los empresarios manifestaron que en el asunto de los créditos a los pequeño y microempresarios no se estaban contemplando recursos públicos, a cualquier gobierno, que no fuera la 4T le hubieran brillado los ojos, habrán pescado al vuelo la oportunidad de colgarse una medallita para la cual no habían aportado más que su presencia a la hora de tomarse la foto. Pero no.

No ocurrió. Si de por sí ya los llamados hombres de negocios se sentían distanciados y decepcionados de la administración pública federal, el comentario final de que el trato entre el Consejo Coordinador Empresarial y el Banco Interamericano de Desarrollo olía a corrupción, eso ya entra en el terreno de la ofensa directa y el pleito abierto.

En algún momento, hace muchos años, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno del todavía Distrito Federal, pudo distanciarse y hacerse notar a escala nacional y casi planetaria con aquella pensión para los adultos mayores. En efecto, si no recordamos mal, eran en aquel tiempo ochocientos pesos que se les entregaban mensualmente, cantidad que superaba ampliamente lo que ningún otro gobierno estuviera en posibilidad o dispuesto a entregar a la población, las cosas han cambiado y ya en la presidencia de la República López Obrador se muestra tan cuidadoso con el dinero como todos sus predecesores en el cargo.

Para muestra está el programa de créditos en apoyo a las micro y pequeñas empresas, ese que por los montos que comprende, por su amplitud y sobre todo por su tardanza, ha sido bastante criticado por las organizaciones empresariales, en buena medida por ello es por lo que han buscado sus propios esquemas, que en su opinión, responden de mejor manera a las necesidades de ese grupo, y sobre todo, no pretende meter la mano en la administración de las empresas, como los gubernamentales.

Para empezar en los créditos que forece el gobierno federal parece que hay una trampa de inicio, porque establece como condición esencial para poder tramitar el crédito, el no haber despedido a ningún trabajador durante las cinco semanas desde el inicio de la pandemia. Sí, el objetivo entonces no es el de apoyar al empresario sino proteger al empleo, lo cual es comprensible y correcto, pero si esa condición se está estableciendo a finales de abril, deja automáticamente fuera a un altísimo porcentaje de empresas, que no por su gusto sino por su situación insostenible, tuvieron que prescindor de los servicios de uno o más trabajadores, algo doloroso para todos los involucrados, y que sin embargo le viene, utilizando la ya famosa frase, como anillo al dedo al gobierno para vetarlos de recibir el apoyo.

Pero luego está también el asunto del monto y la conveniencia de los créditos, solo como ejercicio mental, ya que es a toro pasado que no avisaron que iba a pasar, el monto del famoso préstamo es de 25 mil pesos, veamos ¿para qué le sería útil ese dinero a una microempresa tipo?, considerando que el salario mínimo es de 123 pesos diarios, para 3 mil 690 pesos al mes, este dinero serviría para cubrir el sueldo de un trabajador por un período de 7 quincenas, o de dos por tres quincenas y media o de cuatro por menos de dos quincenas, eso para sostener el empleo de un trabajador para el que no hay trabajo… si la labor del trabajador no se necesita, con todo el dolor del corazón, pero al microempresario le sale más barato y conveniente, casi de supervivencia, correrlo, que sostenerlo, ah y eso que estamos usando indebidamente la referencia del salario mínimo, ese que los economistas desde la época de Pedro Aspe se decía que nadie gana, pues todos perciben más salario que ese miserable.

Ahora que, si la microempresa recibe el crédito de 25 mil pesos… lo primero que procuraría asegurar es cubrir la renta del local, porque ahora sí que sin local no hay empresa, luego estaría cubrir el pago de los servicios sin los cuales no se puede operar, luz, agua, teléfono, cubrir algunos insumos indispensables, comenzando con gas y gasolina, salir de algunas deudas impostergables, eso sin pensar en que el empresario que vive al día se ocupará de satisfacer las necesidades elementales de su familia y las propias, ya después de todo esto, se pensará en conservar a sus trabajadores, que por descarnado que suene, tienen una importancia menor en la escala de prioridades de cualquier negocio.

A lo mejor si se hubiera separado lo del crédito, como ocurrió en los Estados Unidos, tanto dinero es para la supervivencia del negocio y tanto otro es para la conservación de las fuentes de trabajo, no hubiera habido tanto problema, tanta discusión y enfriamiento entre los empresarios y el gobierno, lo importante no es lo que fallí, sino lo que se puede arreglar, todavía es tiempo.

*Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila