Pedirá Coparmex a AMLO investigar hijo de Bartlett

Nos adelantan que hoy la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) emitirá un posicionamiento sobre la necesidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador investigue, y en su caso castigue de manera ejemplar, la adjudicación directa a León Manuel Bartlett de un contrato con el IMSS para la adquisición de ventiladores hospitalarios, que, en tiempo de crisis, vendió en sobreprecio. Esa acción, considera la confederación, enviaría un mensaje claro de que en caso de comprobarse un acto de corrupción, la autodenominada 4T no lo tolerará, así se trate del hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Se abrirá una investigación?

ANALIZARÁN APERTURA DE INDUSTRIAS

Si otra cosa no pasa, hoy la Cámara de Diputados recibirá virtualmente a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, con quien los legisladores buscan dialogar e impulsar acuerdos para comenzar la reapertura de algunos sectores industriales. La prisa, nos dicen, es para poder quedar en sintonía con los socios comerciales Estados Unidos y Canadá en la definición de las industrias que deben ser consideradas esenciales, de modo que puedan reiniciar labores. El objetivo común, nos explican, es que no se rompan las cadenas de valor y sectores como el automotriz regrese a la actividad, tras el apagón que originó la pandemia de Covid-19. Nos dicen que no vaya usted a pensar que hay presiones, en especial de Washington, para reabrir las plantas, sino que se trata de una decisión soberana.

FRAUDE, EL DELITO DE LA PANDEMIA

Ahora la delincuencia tiene como objetivo los fraudes a los ciudadanos a través de sitios apócrifos de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional y Petróleos Mexicanos. Hace una semana la Sedena denunció una página falsa en la que se ofrecía la liberación de cartillas militares a cambio de un pago único. Hoy, la Guardia Nacional, que comanda el general Luis Rodríguez Bucio, afirmó que detectó una página apócrifa de Pemex en la que se ofrecen en venta bonos de tanques de gasolina, y que desde luego, se trata de un fraude. Aunque la GN ha inhabilitado diversas páginas de este tipo, el reto es que después de un tiempo los delincuentes los vuelven a subir en otro servidor, algunos de ellos en uno fuera de México, lo que dificulta los procesos de inhabilitación. Para el crimen, nos dicen, no hay cuarentena.

CONTINÚA EL DEBATE SOBRE LAS PRUEBAS DE COVID

Los grupos científicos que han cuestionado la estrategia sanitaria del gobierno para combatir la pandemia de coronavirus 2019 continúan insistiendo en que se necesita hacer más pruebas para detectar una mayor cantidad de casos antes, mucho antes, del regreso escalonado de actividades que se ha planteado a partir del 18 de mayo en algunos municipios. La preocupación que han expresado los especialistas es que precisamente sean los municipios donde hay menos casos, los más vulnerables porque es en ellos donde no hay la llamada protección de rebaño, una especie de barrera epidemiológica de personas que ya se contagiaron y por lo tanto son inmunes al virus. Entre estas voces críticas se encuentra la de Alejandro Macías, zar de la epidemia de Influenza AH1N1 de 2009, quien ha señalado que realizar más pruebas clínicas garantizaría un retorno con mayor seguridad a las actividades. Hacer pruebas puede resultar costoso desde el punto de vista económico, pero lo es más mantener detenidas las actividades y hacer una apertura a la nueva normalidad sin garantías de que no se multiplicarán los contagios. El debate continúa.