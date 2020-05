Cuesta arriba

ADEMÁS DE trabajar en la estrategia de salud para enfrentar la contingencia sanitaria, los gobernadores del Noreste desde ahora arrastran el lápiz en propuestas para la reactivación económica.

Y ES QUE, en Nuevo León, el presidente del consejo de administración de Grupo Industrial Saltillo, JUAN CARLOS LÓPEZ VILLARREAL, planteó a los mandatarios redirigir el gasto público para contener la contingencia sanitaria y reactivar la economía, lo cual no será fácil, y sí una cuesta muy prologada a subir.

ASÍ, EL el gobernador MIGUEL RIQUELME dio a conocer que el próximo viernes 8 de mayo habrá una reunión en Durango, con la asistencia de los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán.

SOBRE AVISO, NO HAY ENGAÑO

COMO TODA acción encaminada al mantenimiento del orden en aras del bien mayor de la colectividad, la “cero tolerancia” que inició este lunes el gobierno municipal de Saltillo causó reacciones polarizadas entre la población.

MIENTRAS LA gran mayoría de los ciudadanos celebró la decisión de la autoridad para evitar al máximo la movilidad social durante la Fase 3 de la pandemia por Covid-19, no faltaron unos cuantos que reclamaron y sentenciaron que se llevará a pique la economía de muchos negocios en la ciudad.

LO CIERTO es que la gente se está contagiando, los hospitales se están saturando y algunos hasta han muerto por relajarse ante las medidas de seguridad sanitarias que se han implementado durante la cuarentena, y no sólo por las autoridades municipales, sino también por la estatal.

LA COMPRENSIÓN y el buen juicio de la mayoría se refleja en números tranquilizadores por su poca “espectacularidad”, que por una parte reflejan que cada vez se está atendiendo más a la práctica de las medidas preventivas, como el uso del cubrebocas, y que se está aceptando la invitación a quedarse en casa, si no hay algo esencial a qué salir.

DE UNA población que rebasa con facilidad los 800 mil habitantes, del 27 de abril al 3 de mayo, por no usar cubrebocas, únicamente a 3 mil 288 personas se ha amonestado, que no es lo mismo que multado, porque hasta el momento a nadie se le ha aplicado una multa.

Y AYER, cuando más intensos estuvieron los filtros sanitarios, la Policía Preventiva, Tránsito Municipal y jueces calificadores aplicaron solamente 162 amonestaciones. Esto es interés de salvaguardar y preservar la salud de los saltillenses, y no un afán recaudatorio, pero… que no reclamen luego los reincidentes, porque entonces sí vendrá la multa, y sobre aviso no hay engaño.

TIEMBLA MAGISTERIO

MAESTROS DE la Sección 38 del SNTE que han cotizado por más de 20 ó 30 años, mantienen dudas respecto a si en el caso de enfermarse de Covid-19 podrán contar con el servicio que se requiere y si la Clínica del Magisterio cuenta con los insumos suficientes para tratar este tema.

LO ANTERIOR, ante los múltiples problemas que ha enfrentado este servicio de salud en los últimos años y que ha llevado a pensionados, jubilados y personal en activo a exigir respuestas a su situación en el tema de salud.

SE CUMPLE UN AÑO

JUSTO ESTE día se cumplió el primer año de la visita del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a la Región Carbonífera de Coahuila, donde con bombo y platillo anunció el“rescate” a las familias mineras y la reactivación de la actividad en ese sector, garantizando que la CFE reactivaría las compras a los pequeños productores.

A 365 días de distancia, la triste realidad, fuera de los reflectores, cámaras de televisión y de los medios de comunicación que estuvieron presentes en ese evento protocolario, es que el gobierno federal de la 4T nunca regresó a cumplir esta promesa.

JAMÁS SE presentó en la región el director de la CFE, MANUEL BARTLETT, quien por ahora sigue estando en “el ojo del huracán” por las corruptelas de su hijo.

LA GRAN incógnita es: ¿a quién le está comprando la CFE carbón para producir electricidad?, pues aunque la planta esté operando con reducida capacidad, lo que muchos dudan, el mineral sigue entrando por las puertas de las carboeléctricas procedentes de AHMSA y sus afiliados, mientras que más de 250 mil familias habitantes de la región se hunden en la miseria.

MAL Y DE MALAS

POR LA falta de agua potable en comunidades rurales de General Cepeda y Parras de la Fuente, las familias campesinas piden ya a la brevedad la presencia de la Comisión Nacional del Agua para que garantice abasto en la zona ejidal, una de las más abandonadas por los programas oficiales.

LO QUE nuestros campesinos desconocen es que tienen que juntar suficiente dinero para su viaje a la delegación regional en Monterrey para hacer gestiones, y mientras tienen que comprar garrafones de agua con un costo de hasta 40 pesos, equivalente a tallar dos kilos de puya.