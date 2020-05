La danza de los ventiladores

Desde hace muchos años, desde la primera ocasión en que pudimos entender lo que decía un médico cuando acudía uno a consultarlo, nos llamó la atención la diferenciación que hacían ellos de las infecciones, había las de origen bacteriano y las de origen viral, las primeras producidas por bacterias, eran relativamente sencillas de combatir y hasta curar con los antibióticos disponibles, en tanto que contra las segundas, ocasionadas por virus, simplemente no hay cura, es más, no hay tratamiento como no sea para paliar los síntomas y hacer más llevadera la enfermedad, que al final de cuentas es el cuerpo el que desarrolla los anticuerpos para erradicar o aunque sea para contener al virus.

Como se ha dicho hasta el cansancio en estos tres últimos meses, contra el coronavirus no existe una vacuna ni un medicamento efectivo, ambos están en desarrollo en aquellos países que cuentan con investigación biomédica avanzada y con capacidad de producirla industrialmente una vez logrados. De vez en cuando los noticieros dan cuenta de avances en las pruebas en animales, en inicios de inoculación en seres humanos, pero hasta el momento no hay nada en concreto, y los planteamientos más optimistas coinciden en que no habrá una vacuna contra el Covid-19 antes de septiembre de este año, y de aquí a que entren en producción, se fabriquen y distribuyan los siente u ocho mil millones de dosis que se necesitan, pues no es algo que vaya a suceder en el horizonte cercano.

De entre lo que se considera tratamiento de elección ante el coronavirus está lo que se ha repetido hasta la saturación, lo cual no quiere decir que por ello más gente esté haciendo más caso, está en las prácticas de prevención, a saber, lavarse bien las manos, usar geles desinfectantes, no tocarse la cara, usar cubrebocas, pero colocándoselo bien, no al puro trancazo, mantener la sana distancia, y ya en los casos comprobados y clínicamente atendidos, el acceso a auxiliares para la respiración, lo que en esta crisis se ha denominado ventiladores.

Ya lo había advertido Bill Gates y otros analistas de futuro, el mundo no estaba preparado para una pandemia como la actual del coronavirus, y tal cual, nos sorprendió sin las mascarillas, sin los geles, sin los guantes ni las batas de protección de calidad adecuada ni en la cantidad suficiente, por supuesto, sin respiradores. Pero no es lo mismo fabricar una mascarilla de tela o papel filtrante, guantes de latex o gel en base a alcohol, que un ventilador computarizado, y es aquí donde comienza uno de los dolores de cabeza más difíciles de resolver en esta pandemia, ¿Quién los fabrica, quien los vende, a qué precio y lo más importante de todo, cuando los entrega?

En Estados Unidos, donde como en México y en Brasil se habían tomado la pandemia demasiado a la ligera, a la hora en que se dan cuenta que van en serio, se pusieron a ver quienes de entre su planta industrial podrían fabricar ventiladores bien y rápido, se decidió que fueran las empresas automotrices las que produjeran diez mil unidades, con lo cual estuvieron de acuerdo, pero el gobierno para dejar las cosas perfectamente claras, invocó un ordenamiento de tiempos de guerra, en que puede tomar el control de las compañías para fabricar los insumos requeridos, GM estaba sentida, dijo que no hacía falta tanto, pero que se ponían a trabajar.

En México el tema de los ventiladores ha sido una verdadera danza, poniéndolo en términos coloquiales, han andado como gallinas descabezadas. Que en el país había ventiladores, pues sí, si los había, de que estos fueran a ser suficientes para atender una pandemia… de eso comenzaron a ocuparse a mediados de marzo, transcurridos dos meses desde que el virus campeaba en China y amenazaba con extenderse por todo le planeta.

Primero hicieron lo que se debía, el burocrático inventario en todas las unidades de salud oficiales y ya de pasada, también en las privadas, si tuvieran sus papeles al día, en media hora hubiera salido, pero obvio que no los tenían, además que una cosa es que alguna vez los hubieran comprado, y otra que años después estuvieran en condiciones de funcionar a marchas forzadas.

Recién a finales de marzo se lanzó una orden de compra por algo así como tres mil ventiladores, más sus equipos periféricos, unos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, al que le cayó la encomienda de enfrentar la contingencia sanitaria por parte del gobierno de la República, y otra compra por parte del Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar, todo lo cual ha tenido que pasar por la burocracia de la Cuarta Transformación, enviando los oficios a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, por donde ahora tiene que pasar todo, lo prioritario y lo que no lo sea.

Con tanta lentitud de parte del gobierno y un mercado super saturado, los tiempos de entrega para los ventiladores ronda el mes de septiembre de 2020, fecha en la que lo que iba a pasar, ya habrá pasado. Entre tanto y previendo las críticas que se le venían encima, el presidente López Obrador pidió, y según esto obtuvo, del presidente de Estados Unidos Donald Trump, la entrega (no aclara si donación o venta, pero nos imaginamos que no es lo primero) de mil ventiladores. Políticamente suena muy bien, muy humano y colaborativo, pero ¿pues no andaban ellos también sufriendo por falta de los aparatos, y ya los andan enviando para fuera?, mientras tanto, el CONACyT presentó 6 prototipos de ventiladores diseñados en México, comprometiéndose a que en el corto plazo habrá 700 de esas máquinas en servicio… está por verse.

Esta es la parte desesperada por hacerse de un equipo que se considera salvador de vidas ante la pandemia de coronavirus, pero ¿y las noticias que dicen?, porque recién apareció una nota en el Washington Post que dice que, en Nueva York, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia en el mundo, los aparatos no han tenido el resultado que se espera de ellos. Con todas sus letras dice el encabezado que: En el más grande sistema hospitalario de Nueva York, el 88% de los pacientes por coronavirus conectados a ventiladores… no lograron sobrevivir.

La nota dice que, como acá y en todos lados, se había puesto demasiada esperanza en los ventiladores, como que quien se conectara lograría salvar la vida, y sin embargo no ha ocurrido así, de 320 pacientes disgnosticados con Covid-19, el citado 88% no sobrevivió, y además el estudio reporta que al con el coronavirus se mantiene el índice de 20% de fallecimientos por personas internadas por esa o cualquier otra enfermedad pulmonar aguda.

Total que el arma secreta contra el coronavirus, los ventiladores, tampoco son garantía de nada, eso sí, a lo mejor ayudan a facilitar la respiración, pero cura no son, así que bien podrían dejar de danzar con compras de pánico de equipo que no salva vidas.

