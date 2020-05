Ni todo el poder ni todo el dinero

“El tiempo pasa y no te puedo olvidar”, reza una estrofa de una canción popular mexicana muy escuchada en estos parajes serranos chiapanecos, aludiendo a las clases medias mexicanas el día que votaron el 1 de julio del 2018 por ya saben quién y ahora lo detestan.

Y es que la incertidumbre y las contradicciones de los gobiernos en sus tres órdenes trae confundida y hasta agobiada a la población fronteriza chiapaneca, ya cansada, como seguramente en todo el país, de estar encerrada y hasta la “máuser” del “#quédate en casa”.

Muchos vecinos y personas circundantes a mi solar se preguntan cada vez más, porqué me debo quedar en casa, o salir a la calle con un cubreboca o una máscara de plástico, cuando las autoridades que salen en la tele en los noticiarios o en las estúpidas mañaneras o en la novela de las 7, no los utilizan.

Deberían pregonar con el ejemplo, dice doña Zoila, pequeña comerciante de frutas y verduras (en esta latitud del país hay pocos casos de coronavirus y solamente se observa la magnitud de la pandemia a través de la televisión), y remata don Froilán, agricultor guatemalteco, refugiado en el país desde los años 80, cuando huyó de la dictadura y el genocidio del general Ríos Mont, “los gobiernos populistas y de seudoizquierdas comienzan gobernando según ellos para los más pobres y necesitados, y de la noche a la mañana revientan todo el esquema legal y constitucional del país, y se apropian de todo, derrumban la economía y las instituciones, doblegando a la población y a la sociedad con sus arbitrarias decisiones, y al que se opone, lo acribillaban”, es lo peor que lo puede pasar a una nación.

Los recuerdos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador invaden mis pensamientos, cuando termino de escuchar las atrocidades que cometía el “gorila guatemalteco”, que nunca pagó sus crímenes en su país, por algo que en México ya es toda una institución, “la maldita impunidad”.

Continúa don Froilán con su narrativa de las razones por las que dejó su natal Huehuetenango para cruzar la frontera, e instalarse con los 8 miembros de su familia en la serranía chiapaneca del mero sur.

Al principio de la dictadura castrense nos regalaban alimentos básicos, “era la misma tropa que los repartía”, según su propios dichos (azúcar, arroz, frijol, maíz) la condición era que los dejaran acampar en sus tierras y de cuando en vez los alimentaran, a lo que estuvieron de acuerdo junto con el resto de habitantes rurales de su cantón.

Pero las cosas empezaron a cambiar rápidamente, los toques de queda y la suspensión de garantías individuales empezaron a ser cada vez más frecuentes, la actitud generosa y amable de los soldados se tornó hostil y amenazante, y la ayuda alimentaria dejó de llegar, para recibir cada vez más amenazas y restricciones por parte del gobierno militar de Ríos Mont y sus “secuaces”.

Podían ser acribillados por cualquier razón, en especial por ayudar a la guerrilla contra que ya se estaba organizando por el país, los servicios de salud eran cada vez más escasos, sin medicamentos ni doctores o enfermeras, sobre todo en el ámbito rural.

La democracia ya no existía y mucho menos las elecciones, platicaba nuestro interlocutor con una cara de miedo, aunque esta situación tenía ya más de treinta años de haber sucedido.

Volviendo a nuestra triste realidad mexicana, una de las caras de esta pandemia, puso en evidencia el abandono de décadas del sistema de salud y la seguridad social, como lo he denunciado varias veces en este espacio, desde hace más de 5 años tanto en Chiapas como en Guerrero, y existe ya una percepción negativa acerca de las respuestas del gobierno de la 4 T a las crisis que nos agobian hoy en día.

Estas crisis de salud, económica y de inseguridad han colocado al gobierno contra la pared, reaccionando tarde y de manera irresponsablemente equivocada y muchas veces omisa.

En la cabecera municipal del municipio de Siltepec, Jacinto Esponda, empresario ganadero, hotelero y gasolinero, quizá de las gentes más pudientes de por aquí, me comenta, de la desilusión por la actuación del gobierno de AMLO y el de Rutilio Escandón, gobernador chiapaneco, agrega que esperaban una mayor congruencia del gobierno con una agenda de tipo económico y social.

La desilusión se ha generado de la ausencia de resultados en la atención de los principales problemas de la sociedad, como inseguridad, educación y atención a la salud. Pero también por carencia de coherencia ideológica que coadyuve a sostener un discurso presidencial y las acciones del gobierno de la 4T.

Con la demolición de instituciones públicas y de grandes proyectos de desarrollo no se ha logrado construir una sociedad más democrática e igualitaria; más bien al contrario. No han eliminado la corrupción. No desaparecieron a los “empresarios favoritos”. No acabaron los nombramientos a modo. Cuando pidieron apoyo las feministas para la atención a la violencia de género, nunca se les brindó. Cuando las víctimas de la violencia pidieron diálogo se les respondió con indiferencia y frialdad.

La población en Chiapas, Guerrero y Coahuila empieza a sentirse decepcionada con su presidente, que se reputa de izquierda y luchó por años como opositor al sistema por acotar el poder presidencial, y en meses que lleva al frente del Poder Ejecutivo, haya amasado tanto para sí mismo a través de cambios constitucionales, legales y reglamentarios, también a través de decretos, muchos de ellos ilegales.

López Obrador, sabedor de la política, reconoce que poderoso caballero es don dinero, y su proyecto de la 4T requiere mucho presupuesto para sus faraónicos e inútiles proyectos y para comprar conciencias y votos con los programas sociales. Pero en una democracia el poder del presupuesto está en el Congreso y para disponer de él hay condiciones.

No conforme con la posibilidad de manejar discrecionalmente enormes cantidades de recursos, el primer presidente de izquierda pretende otorgarse facultades para gastar conforme le dé su gana. La iniciativa quitaría al Poder Legislativo una de sus principales funciones: decidir en un órgano colegiado y representativo a donde van los recursos de los mexicanos.

En caso de lograrlo, el país estaría frente a la abdicación de nuestros representantes populares a ejercer una facultad muy importante y se realizaría un daño enorme a la división de poderes. Nunca, en la época del peor de los neoliberalismos salinistas, un jefe del Poder Ejecutivo se atrevió a tanto.

El intento de golpe al Poder Legislativo sería la puntilla que exterminaría la división de poderes, que establece que ningún poder se puede concentrar en un solo individuo, esto plasmado en la Constitución Mexicana, sería una verdadera afrenta a la democracia. Abriéndole de esa manera el camino para el autoritarismo que en el fondo anhela López Obrador.

Resulta evidente que la confrontación ha desgastado al gobierno de la 4T en pocos meses de administración, y el presidente López Obrador es el directo responsable de la gestión de esta crisis. Los resultados de sus erróneas decisiones como desmantelar al sistema de salud, la política de austeridad presupuestal en todos los ámbitos, la cancelación de grandes inversiones, o el reciente intento contra el Poder Legislativo por la ampliar facultades para controlar el gasto público no serán atribuibles a los conservadores o a los periodistas, cuando tenga que afrontar las consecuencias de su estulticia.

“Dicen los grandes juristas constitucionales que no puede existir democracia representativa sin respeto al Estado de Derecho y sin la protección y garantía de las libertades y derechos individuales”.

ES CUÁNTO!

ADENDDUM: avanza la pandemia en Coahuila, nadie quiere trabajar en Monclova, y no bastan agradecimientos y reconocimientos al personal de salud que se la raja en la primera línea y diariamente para atender a los contagiados por el Covid-19, hay que dotarlos de insumos y equipos especializados de calidad para proteger su integridad. Los discursos gubernamentales vacíos y sin sentido son sólo vana publicidad para los gobernantes.