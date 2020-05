Primero la Economía ¿y la vida?

Por Fernando Fuentes

Recientemente el vicegobernador republicano de Texas Dan Patrick, aseguró que Los abuelos deberían sacrificarse y dejarse morir para salvar la economía de los Estados Unidos en bien de sus nietos y no paralizar el país. En entrevista con Tucker Carlson de Fox News dijo que “las personas mayores (como él) deberían estar dispuestas a sacrificarse por el futuro de EU”

“No estoy viviendo con miedo por el covid-19, lo que tengo miedo es de lo que le pueda pasar a este país” Y agregó: “Nadie se acercó a mí y me dijo: ¿estas dispuesto a arriesgar tu supervivencia a cambio de mantener el EU que todos los americanos queremos para nuestros hijos y nietos? Si ese es el intercambio, estoy dispuesto a asumirlo”

Que sería de México con esos pensamientos yanquis si por ejemplo en nuestro bello estado de Oaxaca hay hombres que a sus treinta y tantos años ya son abuelos.

Al tiempo Donald Trump, presidente de EU, aseguraba que está considerando rebajar las medidas restrictivas tomadas para frenar la propagación del COVID-19 porque están afectando negativamente a la economía.

Lo anterior también me hace recordar aquellas declaraciones polémicas de Taro Aso, de 72 años, entonces Ministro de Finanzas Japonés que: “Pidió a los ancianos (de su país) que “se den prisa en morir” para que de esta manera el estado no tenga que pagar su atención médica”. Dichas declaraciones han sido recibidas como un insulto en un país con una sensibilidad especial hacia la tercera edad y donde casi una cuarta parte de sus 128 millones de habitantes son mayores de 60 años. Se calcula que la proporción aumentará hasta el 40% en los próximos 50 años.

“Dios no quiera que ustedes se vean obligados a vivir cuando quieran morir. Yo me despertaría sintiéndome mal sabiendo que todo el tratamiento esta pagado por el gobierno”, así lo dijo durante una reunión del Consejo Nacional sobre la reforma de la Seguridad Social, según informó el diario The Guardian “El problema no se resolverá a menos que ustedes sen den prisa en morir” recalcó.

FRONTERAS.

La abogada Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo aclaró en su Twitter: @LuisaAlcalde que la mención a su persona en la columna de México SA escrita por el periodista Carlos Fernández-Vega y publicada en el prestigiado periódico de La jornada el pasado lunes 4 de mayo precisa que la información sobre ella es FALSA...

1) No he asistido a ninguna convención mundial minera. 2) No conozco Toronto, Canadá. 3) La fotografía corresponde a la final de la liga minera de beisbol en la CDMX. Además señaló la funcionaria federal que: “destaca la mala fe de quien promueve. No es la primera vez” acotó Luisa Alcalde.