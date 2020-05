Se aprovechan de la necesidad

DURANTE los casi 45 días de cuarentena que se cumplen ya en Coahuila para frenar la propagación del Covid-19, son cientos los casos que han llegado a los tribunales mercantiles por abusos en contra de familias saltillenses víctimas de agiotistas.

ESTA GENTE, que en apariencia primaria ofrece “apoyo” en redes sociales o a través de conocidos, pareciera que se multiplica conforme avanzan los días y afectan el patrimonio de quienes tienen la necesidad de pedir dinero para atender sus necesidades, desde el pago de servicios hasta la compra de medicamentos y productos de la canasta básica.

LA CARGA de trabajo se está desahogando en el Poder Judicial de Coahuila, donde pareciera que ya sabían lo que se esperaba con anticipación en medio de la pandemia.

LA DECISIÓN del magistrado MIGUEL MERY AYUP fue mantener abiertos los juzgados familiares y penales, pero su personal también ha tenido que salir al quite para atender los cientos de denuncias que llegan desde hace días al Poder Judicial de Coahuila.

SÓLO HAY que dimensionar los números reales para darse una idea de este problema, pues es bien sabido que por cada 10 casos de agiotismo, sólo uno se denuncia, es decir, que pareciera que el “modelo centinela” que preparó la Secretaría de Salud Federal para calcular los casos de infección por Covid-19, puede aplicar perfectamente para las familias que viven el terror de perder sus carros, casas, muebles y terrenos ante el abuso de personas sin escrúpulos.

SIN REPOSO

NI EN tiempos de pandemia descansa la delincuencia organizada, lo bueno es que tampoco la autoridad lo hace.

ADEMÁS DE estar ocupado en la estrategia sanitaria para garantizar infraestructura hospitalaria y la prevención de la propagación del virus, el gobernador MIGUEL RIQUELME no ha descuidado el tema de la seguridad pública.

LA VÍSPERA estuvo en Ciudad Acuña, acompañado del general ENRIQUE COVARRUBIAS LÓPEZ, para revisar los avances del proyecto para construir un cuartel en esta ciudad fronteriza.

ADEMÁS, DICHO sea de paso, en marzo de este año Coahuila salió bien evaluado en cuanto al registro de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, ocupando la posición número cinco. Éstas son las buenas noticias que también deben correr.

‘CHOCOLATES’ TRABAJANDO

EL QUE a pesar de la pandemia del Covid-19 no quita el dedo del renglón para agitar la bandera de la regularización de autos "chocolate" es el acuñense RAÚL VILLARREAL, quien sigue empeñado en recaudar fondos para, según él, seguirle a las gestiones en la Ciudad de México.

LA VERDAD es que lo menos que necesita en estos momentos la gente es que les vendan sueños guajiros que sólo van a lesionar más su economía familiar, pues ya existe el antecedente de que una regularización de autos "chuecos" no es viable.

NO SE TRATA DE ‘EXPLOTAR’

QUIEN RECIENTEMENTE se asomó a su muro de Facebook para con voz tronante manifestar su inconformidad ante lo que algunos consideran medidas "exageradas" de las autoridades municipales y estatales para restringir la movilidad social, fue SALVADOR RODRÍGUEZ SAADE.

LO QUE "CHAVA" dejó de lado es que tales acciones se realizan en aras de mantener a raya el avance del Covid-19 en Saltillo, y que si bien es cierto que han causado lesiones a los establecimientos comerciales, no se trata, de ninguna manera, de una maniobra en su contra, sino al revés.

CIERTAMENTE LAS formas de SALVADOR no fueron las más adecuadas, pues tampoco se trata de explotar ante la adversidad, pero todo parece indicar que al menos el comerciante tuvo el buen tino de no cerrarse al diálogo con las autoridades, para buscar alternativas que verdaderamente aporten soluciones, y no sólo escándalo en las redes sociales.