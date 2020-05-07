Ante el climax de la pandemia, "La curva" del COVID-19, bien vale aprender a vivir

Ante el climax de la pandemia, "La curva" del COVID-19, bien vale aprender a vivirEN EL MARCO DE LOS VALORES!... DR. JESÚS ARMANDO LIÓGON B.
La Pandemia COVID19, creada o no por el ser humano, o quizá por voluntad Superior, sin duda sus efectos está causamdo Estragos Insospechables!. Cualquiera que sea el motivo, nos lleva a Reflexionar en la CRISIS DE VALORES que la "CIVILIZACION TECNOLÓGICA" terminó con la convivencia y unidad Familia!... Se dispara la Delincuencia, Violencia e Impunidad!...
HOY MIERCOLES 6 DE MAYO, EN PLENA ETAPA DEL CLIMAX DE LA PANDEMIA EVALUEMOS: CONTAGIOS, RESULTADOS POSITIVOS DEL VIRUS, HOSPITALIZACION, SALUD RECUPERADA O DECESOS!... BIEN VALE REFLEXIONAR: LA VIDA, ES MUY BONITA!... PARA VIVIRLA, HAY QUE APRENDER A VIVIRLA!... ASI CONCLUÍR: VALE LA PENA VIVIR!: LA NUEVA ERA: DESPUÉS DEL COVID19... LOS Y LAS QUE NO ENTENDAMOS ÉSTE MENSAJE?... ME DARÁ MUCHA PENA CAER EN LOS MISMOS ERRORES!, ENTONCES SÍ, CONDENADOS AL FRACASO "FRUSTRANTE"!...
LOS Y LAS QUE SÍ ENTENDAMOS EL MENSAJE DE RESPETO A LOS VALORES, LA FAMILIA, LA SOCIEDAD, LA ECOLOGÍA, A LA MADRE TIERRA!, ETC. FELICIDADES!. BIENVENIDOS,DAS A LA NUEVA ERA COVID19. LA VIDA Y LA CONVIVENCIA TENDRÁ OTRO MARCO DE REFERENCIA!... YA NO HABRÁ GRUPOS EN EL PODER QUE REPARTAN LAS CARTAS!... HABRÁ NUEVA BARAJA, CON NUEVAS CARTAS!...
LO MÁS IMPORTANTE: NO HABRÁ QUIEN OSTENTE EL PODER PARA DECIDIR LA SUERTE Y EL FUTURO CIUDADANO!... NO HABRÁ QUIEN OBSTRUYA EL PRESENTE, EL FUTURO; ÉXITO, FELICIDAD Y CONSOLIDACIÓN DE LOS DEMÁS! ...
ÁNIMO! , LA MONEDA APENAS SE VA AL AIRE Y AÚN NO HAY NADA PARA NADIE!... APREMIA RESISTIR ÉSTA ETAPA DE LA PANDEMIA PARA Y DESPUÉS PARTICIPAR EN LA NUEVA ERA!... ES CUÁNTO!...DR. JESÚS ARMANDO LIÓGON BELTRAN. Guadalajara, Jalisco a 06 de mayo del 2020.