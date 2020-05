De rescates a rescates

Cuando los empresarios organizados se acercaron al presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar que su gobierno tomara una serie de medidas tendientes a paliar lo peor de la crisis provocada por el coronavirus, el mandatario los atajó como quizá nunca se había visto antes en la relación entre un gobernante y quienes mueven la economía del país: no habrá rescate, no habrá otro Fobaproa como el de Carlos Salinas de Gortari, eso se acabó.

Las notas periodísticas, los comentarios y los análisis se fueron más por el exabrupto presidencial en contra del sector empresarial, que por ver si era eso o no lo que los empresarios habían pedido. Que sí, según su costumbre aprendida en los libros y en la teoría motivacional más acendrada, no hay empresario que no busque convertir una crisis, una amenaza en una oportunidad de negocio, pero el paquete que habían puesto sobre la mesa iba más por el lado del retraso en la presentación de la declaración de impuestos y la condonación de algunos otros, que por el lado de un rescate en forma, que al final de cuentas el SAT terminó por ceder en lo de la declaración, algo que por lo que se ve en las filas que a diario se forman frente a las oficinas de la oficina de Saltillo, no todos están dispuestos a aprovechar, sobre todo por el hecho de que por ser del ejercicio 2019, lo ganado ya está ganado, lo perdido perdido, y la contabilidad hecha.

Pero lo que nos importa del asunto de la arremetida del presidente López Obrador contra los empresarios, es la fijación que tiene el mandatario con un asunto que, si bien no deja de ser importante, tampoco es como para cortarse las venas, y al contrario, cae entre las atribuciones de los gobiernos, que ya cada uno decide si lo ejerce o no, y es que resulta que nos cayó entre manos un artículo aparecido en The Conversation, titulado Los rescates por el coronavirus le costarán a los contribuyentes cientos de billones de dólares, a diferencia de anteriores rescates corporativos, que terminaron generando riqueza para el Tesoro de los Estados Unidos, la nota está firmada por Martín LaMonica, y pone ante los ojos de los muchos interesados un tema a cual más importante, el de la visión que se tiene, se puede o se debería tener respecto de los rescates, sean estos a empresas, sectores o como en este caso a un porcentaje significativo de la población norteamericana.

Lo que nos interesa a nosotros es llamar la atención sobre el hecho de que los rescates no necesariamente implican pérdidas para el gobierno o un regalo para los beneficiarios, sino es un préstamo negociado, del cual deben sacar ventaja las partes interesadas.

El autor hace un recuento de los rescates más importantes ocurridos en los Estados Unidos, algunos los recordamos, y otros de plano estaban fuera de lo que conocíamos, aquí se los enlistamos brevemente: entre 1970 y 1980 el gobierno estadounidense entró al rescate de la industria ferrocarrilera con 25.3 billones de dólares; en 1971 al rescate de la empresa aeroespacial Lockheed Martin, con 1.62 billones; igual entre 1970 y 1980 hubo que rescatar a la automotriz Chrysler por un monto de casi cinco billones; en 1987 tocó el turno al sistema de crédito agrícola con algo más de 9 billones; en 1999 se entró al rescate de las industrias del acero, de gas y petróleo, por 6.28 billones; en 2001 fue a la industria aeronáutica por 22 billones; y ya entrados en la crisis financiera del 2008 se dieron tres casos, el de Fannie Mae en que se requirieron 976 billones, el del sector financiero por otros 854 billones, y el más complicado de todos, el del mercado de fondos mutuos, que requirió 3.67 trillones de dólares; el más reciente antes de la actual crisis del coronavirus fue de la industria automotriz por 128 billones.

Son muchos rescates, sí, pero de los 10 que enlista LaMonica, en siete de ellos no le fue nada mal al gobierno norteamericano, y otros tres sí, significaron pérdidas, pero de ninguna manera tan graves como uno podría imaginar, y menos como para que el Tesoro decidiera suspender esa práctica por inconveniente o peligrosa.

Además que es obligado recordar que en el año 1995, luego de aquellos trágicos errores de diciembre, los Estados Unidos, directamente su presidente, entró al rescate del gobierno mexicano con veinte billones de dólares, para ponerlo en la misma forma de contar que usan del otro lado de la frontera. Hubo críticas contra Bill Clinton por esa decisión ejecutiva, que sin embargo protegió contra la factura petrolera mexicana, y que de no haberlo hecho hubiera acarreado problemas incalculables tanto para México como para Estados Unidos.

La tesis de Martín LaMonica es que los rescates por lo general son un buen negocio para la empresa o sector rescatado, pero también para el gobierno, y si bien las circunstancias ahora con el Covid-19 son distintas, pues se está ayudando a millones de ciudadanos norteamericanos de forma directa, no por eso se puede considerar el dinero entregado como perdido, tarde o temprano volverán a trabajar, a generar riqueza para sus empleadores e impuestos para el gobierno, que a lo mejor se tarda en recuperar los casi cuatro trillones que llevan metidos en el programa de auxilio, pero es eso o dejar que el país se caiga en pedazos.

Lo que a nosotros nos importa en lo particular es lo relativo a la visión del Tesoro norteamericano de que los rescates son meros préstamos, que si bien como puede irles bien a quienes los reciben, les puede ir mal, están pensados como que deben regresarse… algo que en nuestro país, a la luz de los años transcurridos y que siguen allí pesando como deuda pública en los presupuestos, a nadie se le ocurrió.

Tiene pues razón allí el presidente López Obrador, no debe haber rescates como el del Fobaproa, el que se dio luego para las constructoras de las carreteras de cuota o para las cajas de ahorro, en que el dinero que se entrega saca de problemas a los banqueros o empresarios que no supieron como armar un negocio productivo, pero los deja sin la obligación de restituir el dinero público que se les entregó, y en cambio se lo cargan a toda la población, para que lo pague de los impuestos que entera al gobierno, si es que este alguna vez tiene ganas de pagar otra cosa que no sean los intereses.

Pero una cosa es que no haya rescates estilo regalo, y otra que el gobierno no ejerza su responsabilidad de apoyar a los sectores emproblemados, los empresarios grandes, los medianos y los pequeños, con la correspondiente garantía de que el dinero debe restituirse, si no, pues obvio que no. Por lo pronto conforme se compliquen más las cosas de la pandemia y su afectación a la vida de los mexicanos, quizá se haga necesario un rescate, todo está en que ahora se haga como debe ser, como dice el presidente para todo de su administración, con eficiencia y sin corrupción.

*Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila