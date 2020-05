En menos de 24 horas

CUANDO SE tiene el conocimiento del trabajo de campo y se actúa con apego al compromiso profesional con la comunidad, se logran resultados rápidos y contundentes a favor de la justicia y la paz social.

DE ELLO dieron muestra clara el Gobierno de Coahuila y la Fiscalía General del Estado, que anoche dieron a conocer en rueda de prensa que encabezó el gobernador MIGUEL RIQUELME, acompañado del fiscal GERARDO MÁRQUEZ, la detención de dos sujetos como presuntos responsables del triple homicidio de la colonia La Compresora, de Torreón.

COMO SE informó desde un principio, no se asesinó a las tres hermanas (dos enfermeras y una secretaria del IMSS) por causa de su trabajo, ni por su eventual contacto con pacientes Covid, sino por un vulgar robo, en el que está implicado nada menos que un compañero de trabajo de una de las mujeres fallecidas, así como un amigo de éste.

MENOS DE 24 horas le llevó a la Fiscalía resolver este caso que conmocionó a la comunidad lagunera, y al estado de Coahuila en general, pues aunque el motivo no haya sido odio o aberración, lo cierto es que en estos momentos de crisis sanitaria es más doloroso aún perder gente tan valiosa como la que se desempeña en el sector de la salud, para dar la batalla en la primera línea, contra el Covid-19.

‘EL DESPISTADO’ GUERRERO

HAY GESTIONES que nada más no se pueden atender, ni desde el escritorio ni desde las redes sociales, y eso deberían explicárselo a JAVIER GUERRERO, a quien por mal nombre algunos ya le conocen como “el despistado”, pues sigue dando de qué hablar en cuanto a su desarrollo como funcionario en el IMSS, y no precisamente bien.

EL NUEVO integrante de la 4T se manifestó en Coahuila, su estado natal, después de casi un mes de haber surgido los primeros brotes de Covid-19. Llegó con las manos vacías, no hizo ningún compromiso y mucho menos le ha estado dando seguimiento el tema.

SIMPLEMEMNTE, ANTE los muy lamentables hechos ocurridos el jueves a personal médico del Seguro Social, le quiso hacer al valiente y al solidario con las víctimas, reprobando los hechos y queriendo hacer el tema grande, mientras que su jefe, el director general del IMSS, ZOÉ ROBLEDO, sí está al pendiente y en coordinación con el gobierno estatal en la investigación que se está realizando.

OJALÁ QUE alguien oriente a JAVIER “el despistado” GUERRERO, para que deje su escritorio y su ego, y mejor mande a Coahuila el equipo médico que se requiere en todas las instituciones de salud del IMSS en Coahuila, y no se diga en Torreón. Y si es cierto que de verdad le importan los trabajadores del Seguro, que implemente de una vez los protocolos necesarios, que por Twitter no se resuelven las cosas. Pero seguramente no hará nada por frenar el brote en las unidades médicas del IMSS en Torreón, porque se ha visto, que “el despistado” no arregla ni un café.

DE FLORERO

SEGURAMENTE PASARÁ a la historia la pregunta “¿Qué estamos de florero?”, con la que se inmortalizará el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero porque de interrogante pasó a ser una cruda afirmación, o al menos así lo consideran los campesinos de Coahuila, que en este 2020 no recibirán un solo peso de apoyo, pues así lo determinó la estructura gubernamental de la 4T.

EN ESTE año, así como lo lee, no se destinó un solo peso para el apoyo a proyectos por parte de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza), y mucho menos para la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a pesar de que la seguía causará graves estragos en las comunidades rurales de Coahuila.

LO DICHO ya por otros líderes agrarios lo retoma ahora el dirigente de la UNTA en Coahuila, JOSÉ LUIS LÓPEZ CEPEDA, quien lamentó que esas dependencias, al igual que otras más relacionadas con el campo, hayan dejado fuera a Coahuila de los programas prioritarios.

POR TAL razón no dude usted que antes de que los campesinos sufran la afectación del Covid-19, es más probable que padezcan el rigor de la sed, pero de una sed de justicia social aderezada con la indolencia del gobierno federal.