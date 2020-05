La música del universo

“Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración.”

Nikola Tesla

Luego del Big Bang y la inflación cósmica, el plasma primigenio (caldo de fotones, electrones y protones) alcanzó cierta perturbación cuántica que provocó vibración. Esa transferencia de energía dio lugar al origen de ondas. El universo vibra, es sonido y por ende, cada ser y partícula existentes vibran también; desde lo macro a lo micro.

Tomando en consideración esta pequeña introducción y la importancia de considerar el aspecto vibratorio en todo lo que nos rodea, me ha parecido sumamente interesante la noticia revelada hace apenas algunas semanas en la que Markus J. Buehler, profesor del prestigioso MIT de Massachusetts, tuvo la idea de transformar en sonido la estructura de la proteína “pico” que permite al Coronavirus adherirse a las células para infectarlas. Es decir, se logró una especie de mapa vibratorio del virus, lo cual en teoría podría servir para estudiarlo y atacarlo desde una perspectiva de fortalezas y debilidades.

Así, utilizando la técnica de “sonificación” se asignó a cada aminoácido una nota musical dando pie a la creación de una partitura. El resultado final puede escucharse en la página de Soundcloud “Viral Counterpoint of the Coronavirus Spike Protein”. La duración de la secuencia musical completa es de 1 hora con 49 segundos, y aunque ciertamente, comienza de manera muy armoniosa, observé que del minuto 40 al 110 deja de ser relajante y se transforma en todo lo contrario, estridente y nerviosa, para cerrar su ciclo de nuevo como inició. Efectivamente, es muy posible que el comportamiento vibratorio traducido al sonido, sea similar al utilizado por el virus para invadir las células humanas, primero con seducción, calma y una vez dentro con agresividad. De ahí la importancia de este novedoso estudio, porque la reflexión final me lleva a considerar que si determinada vibración puede permitir el enlace negativo, la lógica indica que una vibración contraria debería rechazarlo también.

"La Tierra es un conductor de resonancia acústica". Nikola Tesla

