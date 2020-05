Perrito interrumpe a su dueño en plena transmisión de noticiero

Hacer home office ha sido algo nuevo para muchos. Claro que tiene sus beneficios, como convivir con nuestras mascotas mientras trabajamos, aunque a veces pueden pedirnos atención en los momentos menos indicados

. Eso fue lo que le ocurrió al presentador del clima de Fox, Paul Dellagato, quien en plena transmisión fue interrumpido por su Golden Retriever llamado Brody. In me d i at a ment e , el simpático lomito se robó la cámara, por lo que en lugar de ahuyentarlo lo llamó y comenzó a acariciarlo mientras daba el reporte meteorológico.

En el video se ve cómo Brody es toda una estrella e incluso corre hacia la cámara para recibir su close up en cadena nacional. Y solo podemos decir que es, sin duda, de los conductores de TV más carismáticos y bellos que hemos visto en la vida. Y aunque Paul se disculpó por la interrupción de su perrito, lo más seguro es que todos los espectadores disfrutaron mucho de esta presentación estelar