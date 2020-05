UNIÓN EUROPEA

Suspende entrega de mascarillas chinas

>La Unión Europea informó el jueves que ha suspendido la distribución de 10 millones de mascarillas provenientes de China entre sus estados miembros y Gran Bretaña luego de que dos países se quejaron sobre la mala calidad de los lotes que recibieron.

DICE SANOFI

Todos los países tendrán acceso a su vacuna

>La empresa farmacéutica francesa Sanofi prometió que todos los países tendrán acceso a su vacuna para el Covid-19 apenas esté preparada. Horas antes, el CEO de la empresa había dicho que Estados Unidos sería el primero en tener acceso.

ASEGURA RUSIA:

Prensa extranjera difunde desinformación

>La cancillería rusa acusó a los diarios Financial Times y The New York Times de difundir “desinformación” al sostener que la cifra de muertes por coronavirus en Rusia podría ser mucho mayor de lo que dicen las autoridades.

EN MONTENEGRO

Disturbios religiosos dejan 60 detenidos

>La policía montenegrina dijo que detuvo a unas 60 personas durante protestas para exigir la libertad de ocho sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Serbia, que a su vez fueron arrestados por liderar una procesión religiosa a pesar de la prohibición relacionada con la pandemia de coronavirus.