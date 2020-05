Señor se limpia la nariz en blusa de empleada

CHICAGO .- Para evitar más contagios de coronavirus se han tomado medidas como el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos, como medios de transportes y supermercados.

Desafortunadamente, no todos hacen caso. Y para ejemplo, el siguiente. Una empleada de un supermercado le recordó a un señor que debía usar cubrebocas, lo cual molestó al cliente. Pero el incidente no quedó ahí, pues él no solo se negó a usar cubrebocas, sino que se acercó a la empleada para limpiarse la nariz en la blusa de ella. Por fortuna, los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad, con lo que el video se volvió viral y las autoridades pidieron ayudar a localizar al sujeto.

Todo sucedió en el condado de Oakland, en Estados Unidos, en donde la policía logró encontrar al sospechoso, un hombre de 68 años que fue detenido por agredir a la empleada.

El castigo para el hombre eran 93 días de cárcel o una multa. Finalmente, decidió pagar la fianza por cerca de 60 mil pesos y además no podrá volver a ingresar a ese supermercado.