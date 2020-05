Inundaciones en Michigan desplazan a miles de personas

, Michigan, EE.UU. — Las inundaciones ocurridas el miércoles en el centro de Michigan se mezclaban con vertederos de contención en una planta de Dow Chemical Co., y podrían arrastrar sedimentos de un sitio de desechos bioquímicos ubicado río abajo, aunque la compañía dijo que no había riesgos para la población ni el medio ambiente.

Dow indicó que los vertederos sólo tenían agua, y no ha detectado emisiones químicas en la planta de Midland, donde se fundó la compañía, aunque la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus iniciales en inglés) dijo que las autoridades estatales evaluarían la fábrica cuando sea posible.

Una vez que bajen los niveles de la inundación, se requerirá que Dow lleve a cabo una evaluación del sitio de desechos bioquímicos — contaminado con dioxinas que la compañía ha vertido durante el último siglo — para determinar si se liberó algún tipo de contaminación, señaló la EPA.

En tanto, el río Tittabawassee alcanzó una profundidad de poco más de 11 metros (35 pies) en Midland, alrededor de 90 centímetros (3 pies) menos del nivel pronosticado.

La gobernadora Gretchen Whitmer había advertido que la ciudad de 42.000 habitantes podría terminar bajo 2,7 metros (9 pies) de agua para la tarde del miércoles después de que las inundaciones desbordaron dos presas y obligaron a la evacuación de unas 10.000 personas de sus hogares.

Pero el peligro aún no pasa, y las autoridades de Midland pidieron a los residentes que aún no regresen a la ciudad. El Servicio Nacional de Meteorología indicó que las comunidades ubicadas río abajo se preparaban para inundaciones en los próximos días.

No se han reportado lesiones ni fallecimientos relacionados con la inundación, dijo la portavoz de Midland, Selina Tisdale.