Cada 32 minutos muere una persona en Chile por coronavirus

SANTIAGO Los contagios del nuevo coronavirus no dan tregua en Chile y el jueves se informó que —durante la última jornada— cada 32 minutos murió una persona. En total se acumularon 49, lo que llevó el total de decesos a 589 desde la llegada del virus hace dos meses y medio a un país que tiene 57.581 contagiados.

El incremento de nuevos infectados diarios, unos 3.750 los últimos días, de los cuales unos 37 necesitarán camas de cuidados intensivos y ventiladores mecánicos, es una de las mayores preocupaciones de las autoridades, que el jueves anunciaron que a fin de mes el país contará con 3.311 unidades de uso crítico, el triple de las disponibles a comienzos de marzo en el sistema público.

El sector privado, por su parte, deberán aumentar en 150 sus camas críticas el fin de semana y en 720 a mediados de junio. Si no acatan la orden, "no dudaremos en tomar el control de las instituciones que no cumplan", advirtió el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.