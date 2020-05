Cómo cortarle las uñas a tu perrito sin lastimarlo

CIUDAD DE MÉXICO .- Llevar a tu perrito al veterinario en estos días es complicado, pues, además de que se recomienda quedarse en casa, muchos negocios están cerrados. Pasar tiempo con tu mascota es muy sanador y qué mejor que aprovechar esos momentos con él no nada más cuando juegan, sino también cuando lo cuidas y consientes.

Una de las cosas que más odian los lomitos es cuando se les corta las uñas. Pero en esta nota aprenderás a hacerlo sin dañarlos.

Lo primero que debes saber es que no puedes usar un cortauñas normal o que uses tú, en su lugar debes usar uno especial para perros. Toma en cuenta que si no lo haces correctamente corres el peligro de lastimarlo y sacarle algo de sangre. Pero no te preocupes, es fácil y si sigues los siguientes pasos -que fueron hechos con ayuda de profesionales- lo lograrás con éxito y tu perro te lo agradecerá, pues de vez en cuando él necesita corte de uñas y mucho más si no sale mucho a caminar a la calle.

CÓMO CORTAR LAS UÑAS DE TU PERRO EN CASA SIN LASTIMARLO

1. Encuentra un momento en el que tu perro esté muy tranquilo y nada agitado. Puede ser cuando esté dormitando o esté cansado de jugar tanto.

2. Acarícialo antes de empezar para que él sienta confianza.

3. Empieza por sus patas delanteras y después ve con las de atrás. Toma su patita firmemente y con ayuda del cortauñas especial para perros comienza a cortar desde abajo y poco a poco. Lo importante es tener un límite de corte, es decir, procura cortar sin llegar a la zona rosada o donde le veas 'carnita', ya que ahí tiene vasos sanguíneos y lo puedes lastimar.

4. Si tu perro tiene uñas negras y no puedes ver la zona de los vasos sanguíneos, entonces ve cortando con cuidado desde abajo hasta que notes la presencia de un color distinto, ahí para. También puedes recurrir a usar la luz, es decir, acerca una lámpara a las uñas de tu perro para que logres ver bien en dónde se ubica la zona carnosa. Si de plano no ves nada y prefieres no lastimar a tu perrito, puedes recurrir a simplemente limarle las uñas y así reducirlas.

5. Finalmente, lima todas sus uñas y listo, vuelve acariciarlo y si puedes dale algún premio para que asocie ese momento como algo bueno.