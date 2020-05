Cartilla de inmunidad podría intensificar la discriminación mundial

Ante la emergencia sanitaria producida por el coronavirus del Covid-19, especialistas en distintas disciplinas como es el caso de la biología y filosofía, juntan esfuerzos para analizar la problemática que conllevan las medidas aplicadas por las autoridades sanitarias, como es el caso de "las cartillas de inmunidad" y cómo estas afectan e impactan no sólo en la salud de la población, sino en los aspectos sociales que inexorablemente cambiarán el rumbo de la vida en comunidad.



Por ello, la doctora Gabriela García Pérez explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que la "inmunidad de grupo" ha sido practicada de forma masiva desde tiempo atrás, cuando los progenitores en búsqueda de prevenir enfermedades que con el paso del tiempo podrían resultar más graves, como la viruela y el sarampión, efectuaban este tipo de prácticas de manera no oficial.



"Cuando no existía una vacuna en contra de la varicela, y en las escuelas de los infantes se presentaba un caso positivo de la enfermedad, algunas madres reunían a varios niños para que la contrajeran de una vez", explicó la especialista en patología experimental, "eso no quiere decir que sea una buena idea, ni que aplique en todos los virus", por lo que confirmó que no es recomendable para ningún tipo de padecimiento.