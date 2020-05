Apps adoc para mamás

Actualmente vivimos en un mundo en el que la tecnología es parte esencial de nuestras vidas, la utilizamos para preparar alimentos, entretenernos, transportar- nos, trabajar y para un sin fin de actividades diarias. El celular es probablemente el elemento tecnológico utilizado por más número de personas en el planeta.

Actualmente no sólo usamos el celular para comunicarnos, sino para tomar fotos, organizarnos en agendas, mapas, recibir correos, ver videos o series, divertirnos con juegos, mante- nernos informados de las cosas que ocurren en el planeta y pueden hacerse compras y pagar servicios por a través de un smartphone.

La gama de posibilidades en los usos del celular es tan amplia que no sorprende que existan aplicaciones (Apps) de- dicadas exclusivamente para apoyar a las mamás, ya sea en el cuidado del recién nacido, o en la enseñanza de los pequeños en edad preescolar.

Las mujeres actuales tienen tantas posibilidades para mejorar su experiencia en la maternidad, que estas aplicaciones son de lo más útiles e innovadoras.

Es por eso, que te traemos estas recomendaciones, para que en esta época de quedarse en casa, puedas explorar las posibilidades y experiencias que sin lugar a dudas, facilitarán tu mundo y el de tus hijos.

BABY CONNECT

Baby Connect es una App que se puede utilizar para rastrear el desarrollo infantil. Las madres están facultadas para controlar el bienestar de sus hijos y compartir sus datos con terceros relevantes, como médicos, trabajadores sociales, familiares o cuidadores de niños.

Baby Connect se actualiza en tiempo real y permite a todos los usuarios autorizados comunicarse sobre el crecimiento y las necesidades del niño.

No perder de vista las comidas, siestas, estados de ánimo y momentos importantes de un recién nacido puede ser demasiado para una madre primeriza, pero la aplicación Baby Connect provee algo de ayuda, permitiéndote registrar cada movimiento de tu bebé en un sólo sitio seguro. Lo mejor de todo es que puedes agregar usuarios autorizados, como niñeras, para asegurarte de que todos estén en sintonía.

LETTERSCHOOL

Las aplicaciones son una gran forma de tener a los niños entretenidos. Y si puedes darles un empujón hacia los primeros lugares en la escuela a través de esta aplicación, es una ventaja que ellos sabrán aprovechar. LetterSchool es una aplicación muy recomendada y utilizada por padres, maestros y terapeutas ocupacionales.

Los niños trazan las letras en la pantalla de formas distintas. Observan cómo brotan flores de ellas, se convierten en orugas, disparan cohetes y mucho más. La aplicación es completamente adictiva, tan educativa como entretenida.

Los niños pueden aprender a escribir todas las letras del alfabeto español, abecedario y los números del 1 al 10. Así como jugar a descubrir los números y practicar cómo se pronuncian las silabas y palabras.

Los niños quieren divertirse, ¡y LetterSchool ofrece un viaje educativo con el material educativo más atractivo y entretenido! Aprenden con varias animaciones, gráficos y efectos de sonido emocionantes.

BABY SHUSHER

Cuando tu bebé se alborota, el Baby Shusher puede ser la solución.

¿Tu pequeño se duerme si no estás a su lado?

Prueba a descargarte Baby Shusher, la aplicación que lleva el nombre del popular aparato infantil. Emite un sonido que imita al del útero materno y logra que el bebé se calme. Puedes programar un temporizador para que emita sonidos relajantes para tu bebe solamente por un periodo de tiempo suficiente para que se quede dormido.

Básicamente pones tu iPhone o iPad en la cuna o en la silla de paseo y la aplicación calmará al niño hasta que se duerma.

CLOUD BABY MONITOR

Es un monitor de bebé de video (+) audio de alta calidad con rango ilimitado (Wi-Fi, 3G, LTE, Bluetooth), con alertas de ruido y movimiento. Esta aplicación es excelente opción para la vigilancia segura de bebés en el hogar y los viajes. Fácil de usar, funciona en cualquier iPhone, iPad, iPod touch o Mac sin configuración para que no pierdas de vista a tu bebé ni un segundo. Puedes ver videos en directo, hablarle, escucharle, activar canciones o recibir alertas de ruido y movimiento.

Ahora con Cloud Baby Monitor puedes vigilar a tu pequeño en todas partes y en todo momento.

Cloud Baby Monitor es una aplicación increíble que es todo lo que debería ser un monitor de bebé.

PUMPING TRACKER

Esta aplicación se especializa en las mamás que tienen que regresar a sus trabajos después de dar a luz, y deben de organizarse para sacarse leche y dejar todo listo para poder reintegrarse a sus labores. La aplicación te recuerda con notificaciones si ha pasado demasiado tiempo entre la última vez que te sacaste leche y si ya es momento en que lo hagas nuevamente.

La aplicación cuenta también con un cronómetro para medir el tiempo del bombeo del saca-leche, y realiza un seguimiento del tiempo, la duración y la cantidad de leche obtenida en cada extracción.

También te ayuda a mantener un control de la leche que guardas en el congelador, para que puedas proporcionarle a tu bebé la leche materna más fresca cuando tu no estés en casa.

Sin lugar a dudas esta aplicación ayudará a que tu experiencia en el sacado de leche, sea más amena y puedas controlar de mejor manera la nutrición de tu bebé mientras te encuentras trabajando.

MOM’S DAILY PLANNER

Mom’s Daily Planner te ayuda a organizarte un poco mejor. Puedes hacer listas de la compra, anotar las citas con el médico, programar recordatorios, hacer una lista de las tareas del hogar para repartirlas entre los miembros de la familia, fijar un presupuesto, hacer un libro de cocina, etc. Esta aplicación se ha convertido en una verdadera asistente personal para las mamás que tienen muchas cosas en que pensar y que necesitan un poco de ayuda en su día a día.

SPINNING MEALS

Spinning Meals hace que planear las comidas sea divertido y te ayuda a alimentar a tu familia con una deliciosa y nutritiva comida.

Spinning Meals Smart Meal Planner te ayuda a poner cada comida en la mesa. Con esta herramienta de planeación, puedes presupuestar los comestibles, planear platillos alrededor de alimentos de temporada o de acuerdo a cuánto tiempo tengas para preparar la comida.

Usando las recetas de esta aplicación, así como tus recetas personales, haces girar una rueda para recibir platillos aleatorios para un número específico de días. La aplicación crea una lista de comestibles y puedes personalizar la cantidad de tiempo que deseas ocupar cocinando.

LOSE IT!

Perder peso es muy importante para las mamás, ya sea el peso del embarazo o por haber subido unos kilitos de más. La aplicación Lose It! es perfecta ayudarte a perder peso y para establecer metas de calorías, hacer planes de comidas y mantener un registro de los resultados.

Esta aplicación te permite establecer objetivos y tiempos para llegar a esa meta de una manera divertida. Lose It! es una app de recuento de calorías que te ayuda a alcanzar tu peso ideal. Solo tienes que descargarte la app, establecer tus objetivos y llevar un seguimiento de tus alimentos y ejercicios para perder peso. Desde su lanzamiento en 2008, esta app ha aparecido en The Wall Street Journal, The Today Show, Men's Health, Women's Health, CNET, Buzzfeed, CNN, Shape, Good Morning America, entre otros.

MOM MAPS

Aunque Google Maps ciertamente es útil, la aplicación Mom Maps es una aplicación ideal para las mujeres con niños. Pues ayudar a las mamás a encontrar parques, restaurantes y áreas de juegos para niños.

Úsala para encontrar el sitio ideal para buscar lugares para niños en el vecindario o divertidos museos o atracciones durante tus viajes. En esta aplicación podrás leer críticas de otras madres, compartir tus pensamientos y leer consejos de escritores de blogs para padres y expertos en viajes familiares.