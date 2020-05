Cae carga aérea en 85% en el Plan de Guadalupe

La actividad aeroportuaria en el Plan de Guadalupe en el área de carga cayó un 85% a pesar de que no se suspendieron operaciones, al considerarse una actividad esencial informó Luis Gerardo García Martínez.

No se tienen vuelos comerciales como en decenas de aeropuertos del país y se reciente más en la terminal local porque se tenía un vuelo en el Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe y ahora no se tiene ninguno.

“En vuelos de carga si se han manejado no tenemos las mismas operaciones, se bajo un 85%, pero, aquí estamos haciéndole frente a la situación”.

La disminución de la actividad tuvo repercusiones financieras en los ingresos del Sistema Estatal Aeroportuario (SEA), y al ser un organismo desconcentrado del estado, se les cayó mucho la venta de Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), pernoctas, aterrizajes, venta de combustible.

“Por eso estamos haciendo un esfuerzo técnico financiero importante y se hizo un reajuste en gasto corriente y de operación, porque una cosa trae la otra, si no traemos gastos de operación no tenemos porque tener gasto en materia de egresos corrientes, ahí, la vamos llevando”.

No se hizo ajuste de personal a la baja; en el mes de abril no se desocupó a nadie y en mayo no se tiene pensado hacer una reducción de personal, pero sí, se hizo una disminución en el gasto corriente que implicó se dejó de compra insumos que se requieren para la operación diaria.

Al tener una disminución de actividades los camiones abastecedores de combustible a los aviones no se movieron y generó ahorro en el consumo, energía eléctrica, horas extra y diversos rubros.

Los ahorros generados permitieron mantener en operación el aeropuerto Plan de Guadalupe, de lo contrario lo hubieran cerrado de manera temporal como sucedió en otras terminales aéreas.