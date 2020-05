Pide gobernador reforzar medidas sanitarias

La reactivación económica no es motivo para bajar la guardia y relajar las medidas sanitarias, por el contrario, hay que reforzar los protocolos, para evitar más contagios, sostuvo Miguel Ángel Riquelme Solís.



El gobernador pidió la colaboración de los coahuilenses para mantener las medidas preventivas y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.



“Hago un llamado a la ciudadanía, para no confiarse y no relajar las medidas sanitarias respecto a los contagios de COVID-19, en el marco de la reactivación económica gradual que ya comenzó en Coahuila. Al abrir los negocios se deben acatar aún más las disposiciones sanitarias, porque no se va a arriesgar en Coahuila a su gente a contagiarse”, indicó.