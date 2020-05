Covid dificulta sacar adelante a su hijita, internada en Saltillo

La contingencia sanitaria del Covid-19, y los problemas de salud, siguen golpeando a los campesinos, quienes ven muy afectada su economía al reducirse sus salarios en más del 50 por ciento, así lo dijo un joven del ejido Gertrudis Sánchez, en Zacatecas.

Con sólo 400 pesos de salario, una familia y una bebé recién nacida que llegó al Hospital del Niño al presentar problemas en su nacimiento, hoy debe afrontar un adeudo por la atención a la pequeña.

TESTIMONIO

José María Carrillo Estrada asegura que a raíz de la contingencia, paró el trabajo y únicamente se les paga esa cantidad, menos de la mitad de los mil pesos que ganaba, en un invernadero donde se siembra chile, tomate y cebolla.

En el hospital, en sólo una semana, la cuenta ascendió a 17 mil pesos, pero logró dar 2 mil luego de que su esposa dio a luz que al momento de nacer la bebé ingirió líquidos de su madre, lo que afectó su estado de salud.

“No tengo la cantidad que me piden porque está muy alta; yo puedo juntar unos 6 mil o 7 mil pesos, porque más no puedo juntar; está canijo estar así, porque no tengo familia aquí en Saltillo”, dijo.