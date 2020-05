‘Genera odios la Iglesia Católica’

LOS OBISPOS no debemos tener ambiciones de poder político, dice Raúl Vera López. En la imagen en el lavatorio de pies en Semana Santa. Héctor López / EL DIARIO

La Iglesia Católica y sus sacerdotes jerarcas han generado odios al interior, al continuar creyendo que les favorece el poder político y eclesial al ir escalonando posiciones o por conocer a gobiernos, comentó el obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López.

Todavía en estos tiempos se continúa teniendo el criterio clerical de poder por encima de los demás, en tanto a los laicos se les deja en el escalón más bajo dentro de la estructura de la Iglesia, señala.

El mismo Papa Francisco ha criticado estas acciones mundanas de sacerdotes, obispos y cardenales que has - ta han actuado en contra de sacerdotes u obispos que se oponen, pero hay que entender que todos somos iguales y no se vale aplicar criterios de discriminación, esto no lo puede permitir la Iglesia, advirtió el obispo.