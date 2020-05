Clausurarán negocios que violen reglas

Pese a que Ramos Arizpe libró las ocho primeras semanas de la contingencia sanitaria con sólo 8 casos de Covid-19, el alcalde José María Morales Padilla sostuvo que en esta nueva reactivación los negocios tendrán que sujetarse a las disposiciones del Consejo de Salud o serán clausurados.

El Alcalde destacó que la vigilancia del sector comercio para que cumpla con las medidas de sana distancia, la realizarán los funcionarios que trabajan como inspectores de Salud.

“Vamos a estar al pendiente, de hecho lo comentamos ya con los comerciantes en el sentido de que, quienes no acaten las medidas sanitarias, serán objeto de clausuras, no multas, sino clausuras; aquí no hay de otra, comercio que no cumpla con las disposiciones, comercio que va a ser clausurado”, dijo.