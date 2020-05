Nuevas Plantas Eólicas y Solares podrían causar apagones

El Director del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Alfonso Morcos Flores, advirtió que las energías renovables pueden complicar la operación del Sistema Mexicano Eléctrico en los próximo dos años, debido a que va en aumento la generación de energía con las Plantas Eólicas y Solares.

Al sostener una reunión virtual con los integrantes de la Comisión de Energía del Senado de la República, el Director del CENACE, señaló que las complicaciones con las nuevas Plantas de energías renovables pueden suscitarse en el presente año y con la contingencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus, sería una irresponsabilidad y podría ocasionar un apagón masivo en el País.

“La situación de este año en particular es que todas las instalaciones que producen energías renovables que no han sido probadas ni garantizadas para su conexión al sistema eléctrico mexicano, por ello CENACE, tuvo que evitar que los más de 2 millones 300 MW de capacidad que están en proceso de pruebas operaran abiertamente; en este momento no podemos poner en riesgo la demanda para los lugares donde las personas están confinadas, para los hospitales, las nuevas instalaciones que se han habilitado como centros de salud sería irresponsable”, detalló.