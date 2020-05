Ahogan ‘coyotes’ a los ixtleros

LOS IXTLEROS salen a cortar la puya, pero ya escasea, pues no hay lluvia; hace dos meses les pagaban 20 pesos por kilo. Héctor López / EL DIARIO

PARR AS DE LA FUENTE, COAH.- Aprovechando el nulo mercado del ixtle en comunidades rurales de Parras de la Fuente, grupos de intermediarios compran el kilo de ixtle a 17 pesos, denuncian los talladores de puya.

Florencio Ramírez, ixtlero de la comunidad desértica de Jalapa, explica que los intermediarios están aceptando comprarles sólo pocos kilos, en lo particular sólo talla cuando mucho cuatro kilos y se ve obligado a aceptar dicha cantidad, aunque es un abuso; el problema es que si no lo vende no hay ingresos para comprar alimentos. Desde hace ya varios meses que la empresa Fibras Santa Catarina dejó el mercado y eso lo han aprovechado los intermediarios.

Para comprar una despensa básica, el ixtlero tiene que tallar hasta veinte kilos, pero no todo el ixtle es aceptado.

Todo el trabajo de tallar la puya se realiza a mano, de manera rudimentaria, en la comunidad Jalapa no se tienen los beneficios de una máquina talladora, aparte de los abusos por parte de la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a facturaciones, que son muy altas e incluso en consumo para viviendas, explicaron también los ixtleros de esta comunidad.