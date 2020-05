Cuando Salud autorice, regresarán clases a ITS

Aunque las autoridades del Instituto Tecnológico de Saltillo anunciaron que retomarán actividades el 8 de junio para concluir el ciclo escolar, el secretario de Educación Pública de Coahuila, Higinio González Calderón, señaló que para que esto ocurra los directivos del plantel y del resto de institutos tecnológicos federales en Coahuila tendrán que contar con el visto bueno de la Secretaría de Salud estatal.

“Claro que muchos queremos regresar, pero esto ocurrirá siempre y cuando la Secretaría de Salud nos dé el visto bueno y determine que están las condiciones dadas para ello, porque no es nada más de decir y hacerlo, se tiene que garantizar que existen las condiciones sanitarias”, explicó.

Higinio González, señaló que esto aplicará también para los estudiantes de otros planteles, pero en el caso de la UAdeC se tiene un programa para retornar a un número muy reducido de estudiantes que no cuentan con internet en sus casas y requieren ponerlos al corriente.

Cabe destacar que la medida de reinicio de clases fue emitida por la SEP federal para los tecnológicos de toda la entidad, que aproximadamente cuentan con una matrícula de 15 mil estudiantes.

SIN NOTIFICACIÓN EN SALUD

La Secretaría de Salud del estado no ha recibido notificación oficial sobre el regreso a clases del ITS, por lo que no está en condiciones de emitir una opinión al respecto.

Héctor Reyes, titular de la Unidad de Vinculación y Enlace de la dependencia, expresó que lo más conveniente sería que las autoridades del plantel se acercaran a la Secretaría de Salud para definir las condiciones de un eventual regreso a clases de alumnos, docentes y personal administrativo.

PIDE RIQUELME A SEP RECONSIDERAR

El gobernador Miguel Riquelme pidió al secretario de Educación Federal, Esteban Moctezuma Barragán, reconsiderar el regreso a clases en los institutos tecnológicos, que en el caso de Coahuila contempa 15 mil alumnos.

Citó el caso particular de dos planteles tecnológicos en La Laguna, en donde se trabaja en la estrategia para contener la propagación de los contagios del virus.

La directora del Tec Saltillo, María Gloria Hinojosa Ruiz, informó a los alumnos sobre el regreso a las clases presenciales, a partir del 8 de junio, para la conclusión del semestre en las aulas.