En Arteaga no abrirán comercio en la Alameda

El ayuntamiento de Arteaga, no autorizará por el momento la colocación de puestos ambulantes durante los fines de semana en la emblemática Alameda de ese municipio, debido a que de hacerlo, se eleva gravemente el riesgo de contagio masivo de Covid-19, debido a la cantidad de personas que acuden de otro municipios con sus familias.

Gabriel Ernesto Orsúa, director de Fomento Económico y Turismo, explicó que al igual que el municipio de Satillo, se abrieron los mercados ambulantes en ese municipio, ya que se colocan al interior de algunas colonias y sectores muy específicos, donde la gente que acude son los vecinos del sector.

Sin embargo, destacó que abrir nuevamente la actividad comercial en la Alameda del municipio, representa alrededor de 8 mil visitantes diarios, por lo cual se ha indicado que esto pudiera reactivarse hasta la fase tres de reinicio de actividades económicas, siempre y cuando se tengan buenos números sobre los datos que arroje la presencia del Covid-19 en la región.

“Todavía no tenemos el protocolo para este espacio público, es otro criterio diferente a los mercados sobre ruedas, queremos garantizar que el número de contagios sea el menor y no queremos poner en riesgo, ni a los comerciantes, ni tampoco a los visitantes, no queremos ser imprudentes”, apuntó