Enviará IMSS a médicos ‘al matadero’ por Covid

Sin otro derecho más que los 20 mil pesos por defunción, el Instituto Mexicano del Seguro Social enviará prácticamente “al matadero” a todos los médicos susceptibles a atender pacientes con Covid-19 --con independencia de su categoría-- durante esta contingencia sanitaria, denunció Armando Rosales, líder del Sindicato Libre de Trabajadores del IMSS.

Tras asegurar que se trata de un “homicidio” por parte del IMSS y un “suicidio” por parte de los trabajadores, el dirigente fue determinante al asegurar que el infectarse de Covid-19 no se considera un riesgo de trabajo, sino que se les incapacita por enfermedad general, lo que reduce los ingresos de médicos y enfermeras con el descuento de las ayudas y estímulos económicos.

Afirmó que esta situación la enfrentan los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS tras el Congreso Nacional Ordinario, donde se fusionó el Seguro de Vida Sindical y el de Mutualidad para crear el Fondo de Ayuda Sindical por defunción, desde el año 2006, lo que no ocurre en el Sindicato Libre que él encabeza.

“Contractualmente todas las pandemias no se consideran como riesgo de trabajo y no se paga el período de infecto-contagiosidad, porque no sabes en qué momento surgirá una pandemia y por ello no se paga como riesgo de trabajo”, señaló Rosales Torres.