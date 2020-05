A punto de iniciar la crisis por desempleo

La crisis apenas va a empezar, y el despido de trabajadores de la industria automotriz terminal y de autopartes se desatará en el corto plazo, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio de Canadá, Martín Rosales.

Se debe comprender que en el tiempo de cuarentena las empresas estuvieron en una línea de resistencia en donde mantuvieron a los trabajadores con un 50% o más de su salario.

Sin embargo, no se debe olvidar que el 80 o 90% de las exportaciones de autos que se manufacturan en la región van para Estados Unidos, en donde hay 36 millones de desempleados, a los cuales hay que agregar los trabajadores informales que también se quedaron sin empleo.

Esto significa que la adquisición de nuevos vehículos en los meses por venir no será lo suficientemente grande porque no se tendrá la demanda debido a la afectación en el principal mercado automotriz del mundo.

Con esto lo que se quiere comunicar es que las plantas instaladas en el sureste de Coahuila de la industria automotriz no van a necesitar el cien por ciento de su personal, porque estarán trabajando a un 30, 35 y quizá un 40% de su capacidad.

Retomar la senda de la recuperación, no del crecimiento, tomará tiempo, no se sabe cuánto, pero habrá despido de personal porque no hay nada que pueda contener esta situación que apenas va a comenzar.