No regresarán a clases en ITS

Luego que el titular de la Secretaría de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón, dio a conocer que la decisión de retomar clases presenciales para los planteles federalizados tendrá que contar con el aval de la Secretaría de Salud en Coahuila, la titular del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), María Gloria Hinojosa Ruiz, cambió la postura de la dirección y emitió un nuevo comunicado a los estudiantes y maestros.

Básicamente el documento insiste en que no se dará por concluido el semestre en línea, en espera de que se puedan retomar las clases presenciales que apoyarían a los estudiantes que no tuvieron acceso a internet durante las semanas de aislamiento.

Sin embargo, la funcionaria solo agregó un párrafo al documento enviado el pasado 19 de mayo a la comunidad estudiantil, donde deja abierta la posibilidad del retorno presencial, pero advierte que la decisión final la tomarán las autoridades federales y estatales en materia de salud

LA DEJAN PLANTADA

Hinojosa Ruiz, citó este jueves a los representantes de las delegaciones sindicales para dialogar sobre el posible retorno a clases, pero la reunión no fue posible, debido a que los dirigentes adheridos al SNTE, simplemente no se presentaron a la reunión programada. Cabe señalar que el propio Gobernador de Coahuila, señaló el miércoles, que no están dadas las condiciones sanitarias para permitir el retorno a clases en la entidad.

La decisión del reinicio de clases dependerá únicamente del Consejo Estatal de Salud, pese a las disposiciones que puedan tener los centros federalizados, en los que se incluyen con CBTis, DGTi y otros planteles que en conjunto, suman más de 15 mil estudiantes en toda la entidad.