Tienen planta desalinizadora pero agua no

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- En Notillas, ejido de Parras de la Fuente, el alcalde Ramiro Pérez Arciniega hizo posible la instalación de una planta desalinizadora, pero el problema mayor es que no se cuenta con agua en San José de la Unión.

Ya se tienen los dos depósitos al igual que filtros de desalinización para purificar el agua salada, pero están vacíos. Hace dos meses que se concluyó la planta y el cuarto de operación donde se ubica el equipo. Yolanda Pérez, Elena Pineda, al igual que el resto de los pobladores de Notillas, tienen que acudir al ejido San José, donde compran el vital líquido.

Posteriormente tienen que vaciar el agua en los depósitos para echar a operar la planta, pero no se ha estrenado. No hay quién proceda a iniciar el proceso de desalinización, pues lo principal es el agua de la cual se carece. De qué sirve la planta si no hay agua en la comunidad, eso es una situación que no se explican los campesinos.