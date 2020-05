Comedia en ‘cuarentena’

La cuarentena por la pandemia del Covid-19 afectó a muchas personas del medio artístico incluidos los “standuperos”, que ante los cierres de bares, teatros o centros en los cuales sí hay aglomeraciones de gente, se vieron obligados a suspender sus presentaciones.

Para muchos parecía una pausa en la comedia. Sin embargo, gracias a las redes sociales y al ingenio de los propios comediantes, esto no fue así, ya que reinventaron la forma de hacer comedia para no dejar solos a sus seguidores en estos momentos difíciles. Adaptando sus contendidos a las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Tik Toc, etc., es así como los comediantes mexicanos han logrado hacer reír a más de uno.

FRANCO ESCAMILLA

Franco Escamilla fue uno de los “standuperos” que se vio más afectado por esta cuarentena, ya que acatando las indicaciones de las autoridades, aplazó las presentaciones de su gira por Estados Unidos y Centro América. Sin embargo, esto no lo detuvo del todo para crear contenido para sus seguidores, ya que en su canal de YouTube, los programas pregrabados y en vivo que realizaba con los miembros de su “Diablo Squad”, ahora los realiza por video llamada.

* Programas disponibles: ‘La mesa reñoña’ - ‘No me digas’ - ‘Sígueme el viaje’ - ‘Freestyle para topos’

De igual forma, los últimos fragmentos del show “RPM” los subió a su canal las primeras semanas de la cuarentena. Y relanzó el programa “Yo me la sé”.

La primera vez que realizó “Yo me la sé”, fue con equipos de tres integrantes que se enfrentaban en un concurso de preguntas de diferentes temas (historia, caricaturas, deporte, música, etc) para obtener un premio en efectivo. En esta nueva entrega del programa, la dinámica cambió pues ahora es un “Yo me la sé online”, donde ya no se juega por equipos sino de forma individual por medio de video llamada, la mecánica es la misma ronda de preguntas y los dos que hayan contestado más correctamente, llegarán a la final donde el ganador obtiene una recompensa económica. A diferencia del anterior “Yo me la sé” hay un ganador por semana.

COSOS CAÑÓN

A pesar de cancelar sus presentaciones para Cosos Cañon, la cuarentena no fue impedimento para realizar sus rutinas de Stand Up, pues usando una pantalla verde y risas grabadas, empezó a realizar contenido en su canal de YouTube.

Los videos que ha llamado “Rutinas de Cuarentena” están editados con el fondo de diferentes bares en los que se ha presentado y risas grabadas al terminar cada chiste, así como una imagen de su papá en el teclado que suele participar con él en sus shows.

La temática principal que ha manejado dentro de sus videos, está relacionada como el nombre lo dice con la cuarentena.

Por ejemplo:

* “Se Contagia Covid-19 por WHATSAPP”

* “Las Ventajas de usar Cubrebocas”

* “Comprando despensa en Cuarentena”

* “El Coronavirus está en los Supermercados”

Además está realizando contenido en sus cuentas de Instagram y TikTok, también relacionado con la pandemia.

DANIEL SOSA

“#Quédateencasa mientras acá yo veo que me invento para entretenerte”, así presentó Daniel Sosa en su canal de YouTube, “En cuarentena”, una miniserie de sketches realizados a distancia para hacer más amena la cuarentena con un poco de humor. En los clips muestran diferentes situaciones satirizadas que te pueden o te han pasado en la cuarentena. De igual forma, está subiendo “Desde casa con Daniel Sosa”, es una propuesta del comediante en el cual realiza preguntas a través de redes sociales y los comenta en el video dándoles respuestas a sus inquietudes o caracterizan las situaciones que le comparten, también tiene invitados con los que platica por video llamada. Este espacio también lo utiliza para promocionar negocios que se estén viendo afectados por la cuarentena.

A través de Instagram, realizó un torneo de Beer Pong virtual con diferentes comediantes y artistas, y ha a estado realizando contenido en su cuenta de TikTok.

RICARDO O’ FARRILL

Para hacer más amena esta cuarentena, Ricardo O’ Farrill publicó en su canal de YouTube e Instagram “Neurosiis y Ánimo”, que consisten en videos donde comenta los virales y temas que han sido relevantes durante está cuarentena, como el video de famosas de cantando Cielito Lindo. El caso del youtuber con Coronavirus que sale a un supermercado, los videos de Gatell, etc, todo grabado desde la sala de su casa en pijama.

Mientras que en el canal de YouTube de “Casa Comedy TV” adaptó su programa“- ÑamÑam Extravaganza”, donde invita a comer a famosos y los entrevista a “ChatChat extravaganza”. Cambiando el formato a video llamada en la que él y el famoso al que va entrevistar, cocinan lo mismo desde sus casas.

SOFÍA NIÑO DE RIVERA

Para Sofía Niño de la Rivera “En época de tragedia siempre ayuda encontrar la comedia”. Es así como surge en su canal de YouTube “A puerta cerrada”, un programa en el que empieza con una pequeña rutina de comedia sobre algún tema de la cuarentena y continúa con entrevistas por video llamada con diferentes famosos y comediantes.

Dentro de los invitados que ha tenido está: Omar Chaparro, Karla Souza, Paty Cantú, Ana de la Reguera, Franco Escamillas, Chumel Torres, “El Escorpión Dorado”, entre otros.

En su cuenta de Instagram comparte algunos clips burlándose de la cuarentena.

MARCO POLO / JUANITA BIPOLAR

El comediante Marco Polo no se ha quedado en pausa durante esta cuarentena y está creando contenido para su canal de YouTube, haciendo uso de su creatividad y sus personajes. Del contenido que podemos encontrar en su canal están las video llamadas en la que participan Marco Polo, Juanita Bipolar, Eugenia Influencer, Zarconia y el Tío Miguel, personajes del comediante con personalidades y características peculiares. Además, realizó un Facebook Live con el show de Juanita llamado “Carcajadas directo a tu casa”, para divertir a sus seguidores y hacerles más ameno el encierro.

ALAN SALDAÑA

“Stan Up en cuarentena”, es la propuesta de Alan Saldaña para pasar el confinamiento. Videos en vivo a través de Facebook que sube después a su canal de YouTube, presentan rutinas que hablan de la situación actual que se está viviendo por la pandemia; grabados en el bar la Casa de Óscar Burgos, permiten que Alan Saldaña y otros comediantes invitados hagan comedia desde un escenario para un público que está en casa.