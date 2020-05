‘Amor ya no me protejas tanto’, dice el empresario Jesús Mena

Amores que matan, así titularía el empresario Jesús Carlos Mena Suárez, el cuidado que el gobierno impuso para las personas adultas mayores quienes bajo las actuales circunstancias, los marginan y discriminan.

Hoy les impiden entrar a un restaurante a comer porque los “cuidan”, surtir medicamentos en una farmacia no lo pueden hacer porque les impiden el acceso por ser población de alto riesgo.

“Una persona me comentó que se fue a hacer un estudio de tiroides y que después se fue al Cántaros a desayunar pero no la dejaron entrar por vieja; las farmacias Guadalajara tampoco y si uno va por un medicamento que necesita y no tiene otra persona que le ayude para la compra quién se los provee”.

Falta capacitación al personal, enseñarles y explicarles como sí, pero, se limitan a cumplir la orden: “no puede pasar, pero, permítame su receta y yo se la traigo”, eso debería hacer el trabajador, y se perdió una venta.

NO PASAS, Y NO PASAS

En Fresh, City Club no hay problema pero en HEB y Bodegas Aurrerá por ningún motivo pasa, en Soriana sus guardias no tienen capacitación para tratar a los adultos mayores.

“Es triste ser viejo dicen que nos protegen pero como dice la canción ‘ay amor ya no me quieras tanto’, sería ‘ay amor ya no me protejas tanto’, ‘si me he de morir mañana que me muera de una vez’”.