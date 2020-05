Garantizan seguridad de ciudadanía en los filtros

Sonia Villarreal Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, mencionó que el Gobierno del Estado está de acuerdo y abierto a las visitas aleatorias que personal de la CDHEC ha estado realizando a los filtros sanitarios, para que ellos vean el comportamiento de los elementos de seguridad para con la ciudadanía.

Hugo Morales Valdés, presidente de la CDHEC, informó que tienen presencia en los filtros que se han instalado en todo el estado, y que lo están haciendo de forma itinerante y permanente.

“Estas visitas que hemos estado realizando de manera aleatoria son para garantizar a la ciudadanía que este tipo de medidas no vulneran sus derechos personales. Estamos realizando actividades periódicas, aleatorias pero permanentes, en todas las regiones en las que tenemos presencia, para garantizar la seguridad de aquellas personas que transitan por estos filtros sanitarios”, indicó Morales Valdés.

Enfatizó que lo que resulta importante es que lA CDHEC no solamente señala cuando lo tiene qué hacer, sino que también tiene que realizar esta labor de acompañamiento de las instituciones, de capacitación, y también de poder ponderarles a ellos mismos (elementos estatales de seguridad) el no uso de la fuerza en esquemas como estos filtros, porque evidentemente no son filtros de seguridad, sino que son filtros que de alguna manera aportan en materia de salud.

“Y por eso hay que sensibilzar a los elementos estatales, y eso es lo que estamos haciendo estos días”, expuso.