La banqueta está destruida

Banquetas destruidas, grafiti, carencia de rampas y robos de protecciones de registro de agua es lo que predomina en el sector de calles Ildefonso Fuentes, Álvaro Óbregon y Xicoténcatl en la Zona Centro. Pero no todo es responsabilidad del Ayuntamiento local para solucionar los problemas de las colonias, como en este sector, donde los mismos vecinos pueden cortar la hierba que crece en las destruidas banquetas prefieren caminar en medio de la calle con el consabido riesgo de sufrir algún accidente.

Esto pasa por la calle Ildefonso Fuentes, hacia el lado sur, la totalidad de la banqueta está totalmente destruida pero se debe a que tampoco los vecinos les dan mantenimiento. En las esquinas se carece de rampas para que puedan transitar personas en sillas de ruedas.

En cuanto a la banqueta hacia el lado sur, prácticamente no hay, antes de llegar a la calle Álvaro Obregón

Robo de protecciones

Otra situación es que por todo este sector el robo de las protecciones de los registros de agua potable es visible, y esto es un doble riesgo porque son trampas mortales para los peatones.

También se reporta que en la calle Luis Gutiérrez y Xicoténcatl, no hay señalamiento de alto, ni láminas preventivas. Luego está el problema de que los pandilleros siguen rayando las paredes y casas, aunque sí hay presencia de la policía municipal no se puede evitar el fenómeno. En cuanto al agua potable no hay denuncias por desabasto, pero los colonos quieren que en la temporada fuerte de calor no falte el vital líquido. Por alumbrado público tampoco hay quejas.

Hacia las calles del sector poniente colocaron letreros advirtiendo que se unieron para estar vigilando y esto ha ayudado a que baje un poco los robos a las casas habitación.