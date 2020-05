Rescatan vecinos, su propia historia

El barrio Águila de Oro, uno de los lugares con mayor tradición e historia conserva aún en cada una de sus fachadas la historia de cada una de las familias y su tradición o trabajo desempeñado, pero hoy en día paulatinamente se va deteriorando cada uno de esos murales.

A lo largo de la calle Simón Bolívar, en el tramo de Mariano Matamoros hasta General Victoria o General Cepeda, se plasma en cada pintura, parte de la fundación de Saltillo, pero además la tierra de los dinosaurios, la tradición de los matlachines y la elaboración de los sarapes, más las huertas que eran regadas con agua rodada que brotaban del Ojo de Agua, pero también de arroyos al sur del Ojo de Agua. Fue en la administración municipal pasada del alcalde Isidro López y el Instituto Municipal de Cultura, cuando un grupo de jóvenes se integraron para formar el “Colectivo Tomate” quienes fueron los creadores de esta extensa obra que logró dar otra imagen a este tradicional barrio.

Lo que sí se ha extraviado son la mayoría de las placas de plástico colocadas en cada una de las fachadas, ello debido a jóvenes de otras colonias. Ellos provocan los daños, según los moradores de la calle Bolívar. Otra situación es que los mismos dueños de las casas o quienes las rentan, no han invertido en conservar las fachadas y el trabajo de los artistas, del colectivo, todo por la falta de recursos, y la falta de apoyo de las autoridades correspondientes.

CASAS INTESTADAS

Luego está el problema de casas intestadas, cuyos inmuebles ya están derrumbados desde hace años, pero hay otras viviendas que todavía están habitables o habitadas. Hay incluso privadas en la misma calle Bolívar, que son habitadas. Otro dato interesante para los vecinos es que el Ayuntamiento local procedió a cambiar las luminarias que databan ya de varios años, y fueron sustituidas por tipo lámparas Led que dan mayor luminosidad al sector. Hay grandes ventajas pues las anteriores de color amarillo eran muy opacas y daban poca luz. Sobre las condiciones en que se encuentran las privadas, las ocupan personas de escasos recursos, son casas de adobe que ya están en malas condiciones para habitar pero las personas no quieren salirse pues no tienen otro lugar a donde ir o pagar renta. Desde hace años que no se tiene respuesta sobre el que la calle Bolívar tenga un solo sentido de circulación desde Evaristo Madero hasta la calle Miguel Hidalgo. En seguridad pública, no hay quejas pues las patrullas municipales pasan de manera frecuente, pero no falta algún grupo de pandilleros que pasen y rayen las fachadas.