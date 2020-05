Empieza la crisis por falta de agua

AUNQUE HAY agua ya no es suficiente

NO SUBE el agua potable a los tinacos, desde esta misma semana. Fotos: Héctor López / EL DIARIO

Habitantes de la colonia Ampliación 26 Marzo, IV sector, piden a la empresa para municipal Aguas de Saltillo atender la problemática de desabasto del vital líquido, pues el martes pasado no tuvieron agua en todo el día y ahora ya el tandeo se ha vuelto irregular empezando en la calle República Dominicana hasta la calle Carmelino Delgado. Reportan que antes el servicio de agua no fallaba y se tenía suficiente presión pues incluso subía a los tinacos y no había desabasto.

Lo que los vecinos pretenden, es garantizar el agua pues ya se aproxima la temporada de calor y se teme que se complique el problema. La afectación es también en la calle Jamaica. En cuanto a otros servicios primarios, el Ayuntamiento procedió a realizar trabajos de bacheo sobre el bulevar Eduardo Dávila, y se logró cambiar el alumbrado público con luminarias tipo Led.

FALTA BANQUETA

Es buena la vialidad pero lo que no se ha atendido es en lo que se refiere a la demanda de los colonos para que se construyan algunos reductores de velocidad pero aunque ya se han hecho peticiones para la obra, hasta ahora no se tiene respuesta sobre la petición. Se requiere también banqueta en dos tramos del mismo bulevar hacia el lado norte, esto para evitar que la gente se arriesgue a caminar a un costado de la calle.

En seguridad pública, dicen los moradores que sí hay vigilancia constante pero aun así los pandilleros rayan las paredes y puertas de casas y negocios. Por la calle Carmelino Delgado las paredes de la escuela secundaria están rayadas desde hace tiempo. Se tiene el servicio de transporte urbano de la Ruta 17 y de la Periférico.

Las unidades deportivas y el Biblioparque Sur hasta el momento que permanecen cerrados y se conservan libres de basura.