Pitbull mató a su amo por mordida en yugular: FGE

Tras la muerte de un joven de 18 años de edad, quien pereció la tarde de este lunes en su domicilio en la Zona Centro, debido a que su perro de raza Pitbull lo atacara a mordidas, se espera que se siga un procedimiento para mantener al animal bajo resguardo.

Los hechos sucedieron cuando el hoy occiso de nombre Miguel Ángel A.H. se encontraba en la cocina, cuando de pronto sufrió un ataque epiléptico que lo hizo caer al suelo. Sin embargo, tras la caída se golpeó en la parte del soclo de la pared, provocándose fuerte golpe con herida a la altura del cuello, que le causó una hemorragia.

ATAQUE DEL PERRO

De acuerdo a los primeros reportes que arrojaron las investigaciones, se dio a conocer que la puerta de la cocina estaba abierta, por lo que el perro a pesar de que se encontraba amarrado y en el patio, logró zafarse y entró a la casa; lanzándose directamente sobre su amo al cuello, causándole una herida en la yugular.

RESULTADOS DE LA NECROPSIA

Los primeros informes derivados de la necropsia de ley que se le practicó a la víctima, se dio a conocer que su muerte se debió a un Shock Hipovolemico Secundario a Sección de Carótida Interna. Francisco Rivas, encargado del Control Canino, explicó que no saben aún el destino que tendrá el animal ya que primero tienen que esperar a que sea reclamado por los familiares, para luego poder recibir alguna indicación por parte de la Fiscalía General del Estado.

Hasta la tarde del martes, el can había recibido el cuidado del personal del control canino, donde lo alimentaron, le dieron agua, tendrían que pasearlo y sobre su comportamiento se informó que estaba tranquilo a menos que lo vean directo a los ojos y se informó que no mostraba huellas de que participará en peleas de perros.

GRUPOS PRO ANIMALES NO SE MANIFIESTAN

Sobre las Asociaciones que se han manifestado mediante redes sociales, Rivas informó que no ha recibido llamadas, sin embargo la dependencia no disponen de el perro, a menos que la misma familia lo autorice, mientras tanto al lugar no han acudido ninguna de estas asociaciones.

