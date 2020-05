Migrante ataca a su pareja embarazada

Una mujer embarazada fue auxiliada y trasladada de emergencia a un hospital, luego de que su pareja le propinara severos golpes en el viente, por lo que fue auxiliada junto con sus hermanos menores, por elementos municipales y paramédicos. El cobarde ataque se registró la noche de este miércoles, cuando alrededor de las 22:00 horas se reportó al Sistema Estatal de Emergencias (911) un caso de violencia familiar en un domicilio. Oficiales a bordo de la radio-patrulla 8287 de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) acudieron hasta la vivienda marcada con el número 632 de la calle Pino, de la colonia Jardines de los Bosques.

SE ENTREVISTAN CON LA FAMILIA

En el lugar se encontraba una familia de migrantes; Nely Suyapa R.L., de 29 años de edad, confirmó que pese a estar embarazada, su pareja sentimental de nombre Fernando Elvir “N”, de 30 años de edad, la había golpeado en el vientre. Por lo anterior, una ambulancia de la Cruz Roja fue solicitada en la vivienda, siendo los paramédicos quienes la revisaron y la trasladaron al Hospital General para que recibiera atención médica ginecológica. La mujer informó que son migrantes, y que vivían en dicha casa con sus hermanos menores Alejandro de Jesús M.A., de 24 años y dos menores más de nombres Josué de 12 años y Fernando de 1 año, quienes fueron resguardos por los agentes de la UNIF.

GOLPES NO AFECTARON SU EMBARAZO

Trascendió que la mujer luego de ser atendida en el hospital, fue dada de alta debido a que no presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida y la de su bebé, por lo que los mismos agentes la llevaron junto con sus hermanos a un albergue, ya que ellos así lo decidieron al no querer regresar con el agresor, del que no se logró localizar debido a que escapó de la vivienda.